Medienmitteilung

Geschäftsjahr 2018: Starkes Umsatzwachstum dank Akquisitionen

Nettoumsatz von CHF 204,0 Mio., plus 21,4%

Organisches Wachstum von 2,7% in einem stagnierenden Gesamtmarkt

Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 23,7 Mio.

Um akquisitionsbedingte Effekte bereinigter EBIT von CHF 30,7 Mio. (adjustierte EBIT-Marge von 15,0%)

Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 3.00 pro Aktie

Altstätten, 4. April 2019 - Die COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), ein international renommierter Entwickler und Hersteller von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten, festigte im Geschäftsjahr 2018 dank den zukunftsweisenden Akquisitionen von Kenda, SciCan und Micro-Mega ihre führende Marktstellung. In einem anspruchsvollen Marktumfeld stiegen die Nettoerlöse der COLTENE Gruppe in der Berichtswährung Schweizer Franken um 21,4% auf CHF 204,0 Mio. (2017: CHF 168,0 Mio.) an. Der Akquisitionseffekt betrug CHF 30,4 Mio. oder 18,1%. Das organische Wachstum der COLTENE Gruppe vor Akquisitionen übertraf mit 2,7% den stagnierenden Gesamtmarkt. Das Betriebsergebnis (EBIT) wurde durch nicht operative, einmalige Sondereffekte aus der Erstkonsolidierung der Akquisitionen beeinflusst und belief sich auf CHF 23,7 Mio. (2017: CHF 25,5 Mio.), was einer EBIT-Marge von 11,6% entspricht. Unter Ausklammerung der Sondereffekte von CHF 7,0 Mio. würde der EBIT CHF 30,7 Mio. und die EBIT-Marge 15,0% betragen. Der ausgewiesene Reingewinn erreichte CHF 14,9 Mio. (2017: CHF 19,1 Mio.). Ohne Sondereffekte nach Steuern von CHF 6,4 Mio. würde sich der Reingewinn auf CHF 21,3 Mio. belaufen. Die Eigenkapitalquote blieb mit 70,5% auf solidem Niveau und die Nettoverschuldung belief sich auf CHF 29,2 Mio. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 30. April 2019 die Ausschüttung von CHF 3.00 pro Aktie aus Kapitaleinlagereserven vor (Vorjahr: Dividende von CHF 3.00). Aus den Kapitalerhöhungen im 2018 resultierten neue Kapitaleinlagereserven im Betrag von CHF 169,8 Mio., die an Aktionäre (natürliche Personen) mit Wohnsitz in der Schweiz steuerfrei ausgeschüttet werden können.

Nach der Integration von Kenda, SciCan und Micro-Mega führte die COLTENE Gruppe eine neue Struktur für die Umsatzberichterstattung nach Produkten ein: Infektionskontrolle, Zahnerhaltung (Restauration, Endodontie) und Behandlungseffizienz (Prothetik, Rotierende Instrumente sowie Behandlungshilfen). Da die Konsolidierung der Akquisition von SciCan und Micro-Mega erst für die letzten drei Monate des Geschäftsjahrs 2018 erfolgte, unterscheidet sich die Verteilung der Nettoumsätze noch deutlich von der künftigen Zusammensetzung. 2018 war die Behandlungseffizienz die umsatzstärkste Produktgruppe mit einem Nettoumsatz von CHF 101,7 Mio. Die zweitgrösste Produktgruppe Zahnerhaltung erzielte einen Umsatz von CHF 73,3 Mio. Der Bereich Infektionskontrolle schliesslich erreichte einen Umsatz von CHF 29,0 Mio. Das Management erwartet, dass die Bereiche Infektionskontrolle und Zahnerhaltung zukünftig je etwa 30% und die Behandlungseffizienz rund 40% des gesamten Jahresumsatzes ausmachen werden.

Nordamerika neu grösster Markt für COLTENE

Durch die Akquisition vor allem der SciCan Gruppe wird der nordamerikanische Markt für die COLTENE Gruppe in der Zukunft zur grössten Verkaufsregion. 2018 erzielte die Gruppe in diesem Markt einen Umsatz von CHF 75,9 Mio. In der Region EMEA, die 2018 noch den grössten Umsatzanteil erwirtschaftete, betrugen die Verkäufe CHF 85,3 Mio. In den Regionen Asien und Lateinamerika lagen die Umsätze bei CHF 26,1 Mio. respektive CHF 16,7 Mio. Für 2019 erwartet das Management folgende geografische Umsatzverteilung: Nordamerika 45%, EMEA 35%, Asien 13% und Lateinamerika 7%.

Neubau am Standort Altstätten bezogen

COLTENE investierte 2018 in die Modernisierung und Erweiterung des Hauptsitzes in Altstätten, Schweiz. Anfangs 2019 konnten die neuen Büroräumlichkeiten bezogen werden. Ab März lief die Produktion in den neuen Fertigungshallen an. Im Neubau ist unter anderem die Abteilung Qualitätsmanagement und Registrierung untergebracht, welche personell verstärkt wurde. Damit stellt die Gruppenleitung die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen der neuen europäischen MDR (Medical Device Regulation) sicher, die im Mai 2020 in Kraft treten werden.

Gemeinsamer Auftritt an der IDS 2019 in Köln

Die neu formierte Unternehmensgruppe präsentierte sich im März 2019 anlässlich der alle zwei Jahre in Köln stattfindenden internationalen Dentalmesse IDS zum ersten Mal an einem gemeinsamen Stand unter der Dachmarke COLTENE. Die IDS ist die weltweit bedeutendste Dentalmesse mit 160'000 Besuchern aus 166 Ländern. Der Messeauftritt gab COLTENE die Gelegenheit, die neuen Produktbereiche Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz einem breiten Kundenkreis vorzustellen. Die Präsentation verdeutlichte, dass die akquirierten Produkte das angestammte Sortiment von COLTENE ideal ergänzen. Das erweiterte Produktportfolio von COLTENE, Kenda, SciCan und Micro-Mega weckte grosses Interesse bei den Kunden, was die künftigen Synergiepotenziale im Verkauf und Marketing bestätigte.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2019 rechnet die Unternehmensführung dank den zugekauften Aktivitäten und der erfreulichen Entwicklung im angestammten Geschäft mit einem fortgesetzten kräftigen Wachstum. Basis dazu bilden die neuen Wachstumschancen aus dem Zusammenschluss mit SciCan und Micro-Mega, Synergiepotenziale und Skaleneffekte sowie der fortgesetzte, gezielte Ausbau und die Stärkung der Verkaufsteams vornehmlich in den Schlüsselmärkten Europa, Asien und China. Trotz weiteren Kosten für die Integration der akquirierten Gesellschaften erwartet die COLTENE Gruppe im laufenden Geschäftsjahr eine Steigerung der EBIT-Marge.

Medien- und Analystenkonferenz

Heute Donnerstag, 4. April 2019, 10:00 Uhr MEZ, Widder Hotel, Rennweg 7, CH-8001 Zürich.

Die Präsentations-Unterlagen stehen auf www.coltene.com (http://www.coltene.com/de/investoren-medien/finanzpublikationen/praesentationen/) zur Verfügung.

Ordentliche Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung der COLTENE Holding AG findet am Dienstag, 30. April 2019, um 16:00 Uhr im Hotel-Restaurant Sonne, Sonnensaal, Kugelgasse 2, 9450 Altstätten statt. Die Einladung zur Generalversammlung steht zum Download bereit unter www.coltene.com (http://www.coltene.com/de/investoren-medien/generalversammlung/).

Geschäftsbericht 2018

Der Geschäftsbericht 2018 der COLTENE Holding AG wurde heute veröffentlicht und ist unter www.coltene.com (http://www.coltene.com/de/investoren-medien/finanzpublikationen/geschaeftsberichte/) verfügbar.

Kennzahlen in CHF 1'000 2018 2017 Delta in % Nettoumsatz 203'952 167'990 21,4% Betriebsaufwand 111'505 90'509 23,2% Betriebserfolg (EBIT) 23'680 25'485 -7,1% in % vom Nettoumsatz 11,6% 15,2% Reingewinn 14'911 19'060 -21,8% Geldfluss aus Betriebstätigkeit 24'630 21'895 12,5% Investitionen (netto) 115'436 5'870 Free Cashflow -90'806 16'025 Kennzahlen (in CHF 1'000) 31.12.18 31.12.17 Delta % Nettoverschuldung / Net Cash Position -29'159 13'759 Total Aktiven 420'222 167'311 151,2% Eigenkapital 296'170 121'705 143,4% in % des Totals der Aktiven 70,5% 72,7% Ausschüttung je Aktie (in CHF) 3.001 3.00 Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 1'366 885 54,4%

1 Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung vom 30. April 2019: Ausschüttung von CHF 3.00 pro Aktie aus Kapitaleinlagereserven ohne Berücksichtigung der eigenen Aktien.

Für weitere Informationen: Gerhard Mahrle, CFO,

Telefon +41 71 757 54 37, Mobile +41 79 346 23 02, E-Mail gerhard.mahrle@coltene.com

Finanzkalender

Letzter Tag für die Eintragung ins Aktienregister vor der Generalversammlung 2019 23. April 2019 Generalversammlung 2019 30. April 2019 Veröffentlichung Halbjahresresultat 2019 22. August 2019 Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2019, Veröffentlichung Jahresbericht 2019 5. März 2020 Generalversammlung 2020 2. April 2020

Hintergrundinformation zu COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Brasilien, Deutschland, Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist COLTENE mit eigenen Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nord- und Lateinamerika, China und Indien präsent. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com (http://www.coltene.com/de/).

