Daimler baute ein neues Werk in Russland, und zur Einweihung erschien auch Putin. Daran ist interessant: BMW sucht seinen Schwerpunkt in den USA, Investitionsprogramm rund 14 Mrd. Dollar. VW hat seinen Schwerpunkt in China mit etwa den gleichen Investitionsprogrammen und Daimler beginnt nun in Russland. Gleichzeitig werden in Deutschland bis zu 150.000 oder 200.000 Autojobs wegfallen. Wie spekuliert man in diesem Szenario richtig? Klicken Sie dazu die heutige TB-Daily an oder die nächste Actien-Börse ab heute Nachmittag.



