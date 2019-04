CLIQ Digital AG veröffentlicht testierten Konzernabschluss 2018 - Rückkehr zum Wachstumspfad in 2019 DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis CLIQ Digital AG veröffentlicht testierten Konzernabschluss 2018 - Rückkehr zum Wachstumspfad in 2019 04.04.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News CLIQ Digital AG veröffentlicht testierten Konzernabschluss 2018 - Rückkehr zum Wachstumspfad in 2019 - Testierte Konzernzahlen 2018 entsprechen den vorläufigen Zahlen vom 14. Februar 2019 - Prognose 2019: organisches Umsatzwachstum durch steigende Marketingausgaben Düsseldorf, 4. April 2019 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR), ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform, veröffentlicht heute ihren testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018 und die Prognose für 2019. Umsatz- und Ergebnisentwicklung (in EUR Mio.) 2018 2017 Umsatzerlöse 58,2 70,5 Nettoumsatzerlöse 39,1 42,5 EBITDA (bereinigt) 3,9 5,5 EBIT 3,0 5,2 Nettoergebnis (vor Minderheiten) 3,0 3,4 Minderheiten 0,8 0,1 Nettoergebnis (nach Minderheiten) 2,2 3,3 Das Geschäftsjahr 2018 war für CLIQ Digital im Vergleich zur ausgezeichneten Entwicklung in 2017 ein herausforderndes Jahr. 2018 war geprägt von der Integration der Akquisitionen in Großbritannien (2017) und Frankreich sowie der neu gegründeten Niederlassung in den USA in die CLIQ Digital Gruppe. Die Unternehmensgruppe erzielte im Jahr 2018 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 58,2 Mio. (2017: EUR 70,5 Mio.). Dies entspricht einem Rückgang von 17,4 % gegenüber dem Vorjahr. Die Nettoumsatzerlöse (Umsatz nach Abzug der Kosten für die Zahlungsdienstleister) lagen im Berichtsjahr mit EUR 39,1 Mio. 8 % unter dem Vorjahreswert von EUR 42,5 Mio. Der Umsatzrückgang ist auf einen langsameren Start in 2018 zurückzuführen, da die Marketingausgaben im vierten Quartal 2017 aufgrund vorübergehender Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte und des niedrigeren CLIQ-Faktors von 1,36 (2017: 1,47) geringer waren. Der CLIQ-Faktor stellt das Verhältnis von Umsatz zu Kosten pro Kunde dar und ist eine wichtige Kennzahl zur Messung der Profitabilität von Neukunden. Der Rückgang des CLIQ-Faktors ist auf die Verschiebung vom Affiliate-Marketing zum Direct-Media-Buying zurückzuführen, das eine bessere Kontrolle über die Werbekampagnen ermöglicht. Das um Abschreibungen auf aktivierte Kundenakquisitionskosten bereinigte EBITDA sank 2018 auf EUR 3,9 Mio. gegenüber EUR 5,5 Mio. im Vorjahr, bedingt durch die niedrigeren Umsätze. Der Jahresüberschuss reduzierte sich von EUR 3,4 Mio. im Vorjahr auf EUR 3,0 Mio. im Berichtsjahr. Das kumulierte Ergebnis je Aktie (EPS verwässert) belief sich im Jahr 2018 auf EUR 0,34 nach EUR 0,52 im Vorjahr. Entwicklung wichtiger Kennziffern 2018 Der Kundenbasiswert - eine wichtige Kennzahl für die Schätzung des erwarteten Nettoumsatzes von Bestandskunden - stieg im vierten Quartal 2018 infolge erhöhter Marketingausgaben (Q4/2018: EUR 4,7 Mio. gegenüber Q3/2018: EUR 4,1 Mio.) um 9 % auf EUR 24 Mio. gegenüber EUR 22 Mio. zum Ende des dritten Quartals 2018. Im Gesamtjahr 2018 summierten sich die Marketingaufwendungen auf EUR 18,8 Mio. und lagen damit leicht über dem Vorjahresniveau von EUR 18,6 Mio. Ausblick 2019 Nach einem erfolgreichen Start in das Jahr 2019 strebt die CLIQ Digital Unternehmensgruppe für das laufende Geschäftsjahr ein stetiges organisches Umsatzwachstum durch (leicht) steigende Marketingausgaben und einen CLIQ-Faktor auf dem Niveau von 2018 an. In Verbindung mit der Fokussierung auf Synergien und Kostensenkungen in den einzelnen Geschäftsbereichen der Gruppe erwartet CLIQ Digital ein gegenüber 2018 (leicht) höheres EBITDA. Insgesamt ist der Vorstand zuversichtlich, dass CLIQ Digital im laufenden Jahr auf den Wachstumspfad zurückkehren wird. Der geprüfte Geschäftsbericht 2018 steht ab sofort unter www.cliqdigital.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Über CLIQ Digital: CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Über CLIQ Digital:

CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3). ISIN DE000A0HHJR3