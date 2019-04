The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000PA3PC82 BNP PARIBAS STZ.ANL.14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0239498675 ROYAL BK CDA 14/19 MTN BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB11Y2 LB.HESS.THR.CARRARA04C/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB10Z6 NRW.BANK IS.A.10Z 09/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB5904 LDSBK.SAAR IHS S.590 BD01 BON EUR N

CA XFRA US694308GS01 PG + E CORP. 2040 BD01 BON USD N

CA XFRA USG4672UAA37 HUTCHISON WH.I 09/19 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HSH4L41 HCOB SZVII 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0423038875 KATAR 09/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1054932154 ALPHA STAR HOLD. 14/19 BD02 BON USD N

CA SIEE XFRA DE000A1G0WF0 OS 01.08.19 Basket 104,0018 WR00 WAR EUR N