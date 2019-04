FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ER7A XFRA FR0013204492 ERAMET 16-UND. CV FLR 1.155 EUR

LXFQ XFRA LU0455734433 ETHNA-DYNAMISCH INH. A 0.100 EUR

LR1P XFRA LU0136412771 ETHNA-AKTIV A 0.100 EUR

XED1 XFRA FR0000170193 AXA AEDIFICANDI A DI.4 D. 5.070 EUR

UVV XFRA US9134561094 UNIVERSAL CORP. 0.667 EUR

ROP XFRA US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 0.411 EUR

QDI XFRA US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 0.471 EUR

MCX XFRA US5797802064 MCCORMICK + CO.INC. N.VTG 0.507 EUR

37G1 XFRA US40124Q2084 GUARANTY TRUST GDR REG S 0.303 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EUR

0CL XFRA SE0002626861 CLOETTA B 0.096 EUR

HX9 XFRA ID1000094204 PT BK DANAMON TBK RP50000 0.009 EUR

TS6 XFRA FI0009007728 TELESTE CORP. EO-,40 0.200 EUR

RPL XFRA FI0009005987 UPM KYMMENE CORP. 1.300 EUR

SUL1 XFRA CH0038388911 SULZER NAM. SF -,01 3.122 EUR

GBRA XFRA CH0030170408 GEBERIT AG NA DISP. SF-10 9.633 EUR

ZFIN XFRA CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 16.948 EUR

ESW XFRA SE0009922156 ESSITY AB A 0.551 EUR

ESWB XFRA SE0009922164 ESSITY AB B 0.551 EUR

LXFP XFRA LU0279509904 ETHNA-DEFENSIV INH.A 1.909 EUR

SJC XFRA US8248891090 SHOE CARNIVAL INC. 0.071 EUR

1IU XFRA US7403674044 PREFERRED BANK NEW DL-,01 0.267 EUR

2DN XFRA SE0003950864 CONCENTRIC AB 0.408 EUR

38P XFRA FI4000092556 PIHLAJALINNA OY 0.100 EUR

UO1B XFRA DE000A2JJ1J2 RIV ZUSATZVERSORGUNG 1.250 EUR

KRY0 XFRA FI4000369657 GLASTON OYJ 0.030 EUR

2L2 XFRA US5327461043 LIMONEIRA CO. DL-,01 0.067 EUR