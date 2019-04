FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.04.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.04.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RT6 XFRA US76973Q1058 ROADRUN.TRANSP.SYS DL-,01

6G4 XFRA AU000000GCY6 GASCOYNE RESOURCES LTD

4TS XFRA FI4000252127 TERVEYSTALO OYJ