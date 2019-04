Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Intel nach dem jüngsten "Data-Centric Innovation Day" auf "Sell" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Trotz einer Reihe neuer Produkte, die das Management des Chipherstellers vorgestellt habe, bleibe er wegen sowohl kurzfristiger als auch langfristiger Bedenken vorsichtig für die Aktie gestimmt, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er warte auf Anzeichen eines Zuwachses der Marktanteile./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 13:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-04-03/22:52

ISIN: US4581401001