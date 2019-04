Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta005/04.04.2019/08:00) - 4. April 2019



> Übernahme der belgischen Reddy S.A. erweitert Produktportfolio und verstärkt Wachstum im margenstarken Geschäft mit Elektrozubehör > Vertriebsnetz von Wienerberger Piping Solutions wird als Plattform für beschleunigtes Wachstum dienen



Die Wienerberger Gruppe hat den belgischen Spezialhersteller für Elektrozubehör Reddy S.A. übernommen. Mit diesem Schritt erweitert Wienerberger das Produktportfolio im zukunftsträchtigen Elektrogeschäft und setzt den wertschaffenden Wachstumskurs fort. Wienerberger kann dadurch die Marktposition weiter ausbauen und ein Komplettsystemanbieter für ihre Kunden werden.



Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch: "Die margenstarken Qualitätsprodukte von Reddy sind die perfekte Ergänzung für unser Elektrogeschäft und der logische nächste Schritt nach der erfolgreichen Übernahme der Preflex Gruppe in 2017, dem Spezialisten für vorverkabelte Elektrorohre. Damit bieten wir nunmehr komplette Systemlösungen für Gebäude aus einer Hand: von leeren Elektrorohren über vorverkabelte Rohre bis hin zur Installationsbox und -zubehör. Zudem gewinnen wir wertvolles Know-how und zusätzliche Kompetenzen für die Entwicklung innovativer Produkte. Wir stellen damit die Weichen für beschleunigtes Wachstum im attraktiven Markt für Elektroinstallationen."



Reddy S.A. fertigt Elektrozubehör an seinem Produktionsstandort im wallonischen Seneffe, Belgien. Das Unternehmen ist vor allem für seine innovativen, luftdichten Wandboxen bekannt, die höchsten Ansprüchen im stark wachsenden Segment der energieeffizienten Gebäude entsprechen.



Die Produktpalette von Reddy ergänzt das bestehende Produktportfolio an Elektrozubehör und vorverkabelten Elektrorohren optimal. Durch eine rasche Integration von Reddy in die Business Unit Wienerberger Piping Solutions werden insbesondere Synergien in der gemeinsamen Produkt- und Systementwicklung realisiert und das Wachstum durch die Nutzung der Wienerberger-Vertriebskanäle in ihren Kernmärkten beschleunigt.



Die Übernahme von Reddy S.A. ist Teil der wertschaffenden Wachstumsstrategie, entspricht den Investitionskriterien von Wienerberger und leistet einen unmittelbaren Beitrag zum Nettoergebnis. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Wienerberger Piping Solutions (WPS) Wienerberger Piping Solutions (WPS) zählt zu den führenden europäischen Anbietern von innovativen Lösungen in der Rohrindustrie. In diesem Geschäft entwickelt sich Wienerberger immer stärker von einem Produkt- zu einem Systemanbieter für die Baubranche. Mit intelligenten Lösungen im Wasser- und Energiemanagement positioniert sich das Unternehmen zudem als strategischer Partner für Kunden aus dem Infrastrukturbereich. WPS legt den Fokus dabei auf die Entwicklung eines hochwertigen Produktportfolios und komplette Systemlösungen. Dieser Schritt bildet in Verbindung mit exzellentem Kundenservice eine starke Basis für zukünftiges Wachstum, das durch selektive regionale Akquisitionen ergänzt wird.



Wienerberger Gruppe Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 195 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2018 einen Umsatz von 3,3 Mrd. Eur und ein bereinigtes EBITDA von 470 Mio. Eur.



Für Rückfragen Barbara Grohs, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10143 | communications@wienerberger.com



Klaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com



Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie.



