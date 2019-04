Nach mehrmaligen Vorzeichenwechsel haben die US-Börsen am Mittwoch im Plus geschlossen. Vor der Veröffentlichung des großen Arbeitsmarktberichts am Freitag wagten sich jedoch nur wenige Anleger aus der Deckung. Im Fokus standen die Aktien chinesischer Tech-Aktien und die großen US-Hich-Techs. Aus Asien erhalten die Investoren ebenfalls kaum Impulse, so dass der DAX zum Handelsauftakt eher unverändert gesehen wird. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

