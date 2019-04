Das Unterhaus hat für einen Gesetzesvorschlag verabschiedet, der May zu einer Fristverlängerung zwingen würde. Sie führt weiter Gespräche mit der Opposition.

Die britischen Politiker ringen um eine Lösung im Brexit-Chaos. Das britische Unterhaus verabschiedete am späten Mittwochabend einen Gesetzesvorschlag, der die Regierung zum Antrag auf eine weitere - womöglich lange - Verschiebung des Brexits zwingen könnte.

Eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten will so verhindern, dass es zu einem Ausscheiden aus der EU ohne Vertrag kommt. In Kraft treten kann das Gesetz erst, wenn ihm auch das Oberhaus zugestimmt hat.

Der Gesetzesvorschlag wurde mit nur einer Stimme Mehrheit angenommen. Das gestrige Vorgehen ist äußerst ungewöhnlich, da normalerweise die britische Regierung Gesetze in das Parlament einbringt und nicht die Abgeordneten selbst.

Währenddessen gehen die Gespräche zwischen Regierung und Opposition am Donnerstag weiter. Sie versuchen einen Kompromiss zu finden, mit dem ein ungeordneter EU-Austritt am 12. April abgewendet werden soll. Die Verhandlungsteams beider Seiten kommen dazu in London zu ganztägigen Beratungen zusammen. Die EU-Kommission will währenddessen in Brüssel darüber informieren, wie sie sich in den Bereichen Verkehr, Nahrungsmittelsicherheit und Gesundheit für den Fall eines No-Deal-Brexits vorbereitet hat.

Ganz andere Sorgen treiben den irischen Regierungschef Leo Varadkar um, der Grenzkontrollen zwischen seinem Land und dem britischen Nordirland nach einem Brexit unbedingt verhindern will. Er hat Kanzlerin Angela Merkel auf die Insel eingeladen.

Die CDU-Politikerin will sich am Donnerstag vor Ort ein Bild von der Lage machen. Sollten wieder Kontrollen zwischen den beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...