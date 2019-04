flatex Morning-news: Mittwoch fort und schloss via Xetra mit einem Plus von 1,70 ...

Marktüberblick

Mittwoch fort und schloss via Xetra mit einem Plus von 1,70 Prozent bei 11.954,40 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 4,06 Mrd. Euro. In seiner Aufwärtsbewegung riss der DAX seine dritte Kurslücke, wobei noch zwei Kurslücken zu schließen wären. Die erste Kurslücke wäre bei 11.777,65 Punkten geschlossen, die zweite noch offenstehende Lücke wäre bei 11.549,42 Punkten geschlossen. Die Aktienmärkte in Europa geben sich am Mittwoch durchweg freundlich. Die liquidesten Indizes zogen ebenfalls stärker an. Die Pole Position jedoch ging eindeutig an den DAX. Europas Leitindex EuroStoxx50 gewann um 1,17 Prozent auf 3.335,56 Zähler hinzu. Am Mittwoch wurden eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor publiziert. Neben dem chinesischen Index von Caixin, der mit 54,4 Punkten deutlich oberhalb der Expansionsschwelle von 50,0 veröffentlicht wurde, überraschte auch der Wert für die Eurozone mit 53,5 Punkten anstatt der erwarteten 52,8 Punkte und auch der deutsche Wert mit 55,4 Punkten im Vergleich zu den prognostizierten 54,9 Punkten positiv. Dies allein trug allerdings nicht zu der enormen Kursbewegung des DAX und anderen Indizes in Asien, Europa und den USA bei. Als Hauptgrund wird der Konjunkturoptimismus aufgrund einer möglicherweise zeitnahen Einigung zwischen den USA und China wieder einmal zu nennen sein. Einem Bericht der Financial Times zufolge soll ein Deal zwischen beiden Ländern zu 90 Prozent stehen. Diese Meldung hievte den DAX sodann auch auf neue Jahreshochs und beinahe an die 12.000-Punkte-Marke zurück. Auch an der Wall Street feierte man dies abschließend betrachtet zwar mit steigenden Kursen, allerdings wollte der Dow Jones nicht so richtig zünden. Die drei US-Leitindizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 notierten nach der Schlussglocke durchweg mit Gewinnen, der Dow Jones gewann aber nur 0,15 Prozent auf 26.218,13 Punkte hinzu.

Am Donnerstag stand der deutsche Auftragseingang der Industrie für den Februar schon um 08:00 Uhr auf der Agenda. Im weiteren Verlauf wird um 08:45 Uhr das französische Budget für den Februar publiziert. Zeitgleich um 13:30 Uhr werden die US-Challenger-Stellenstreichungen im Monat März ausgewiesen und das EZB-Sitzungsprotokoll der Sitzung vom 07. März 2019 publiziert. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA werden um 14:30 Uhr zu erwarten sein. Von der Unternehmensseite berichtete bereits am Morgen das deutsche Unternehmen Rocket Internet von den Jahreszahlen. Aus den USA werden unter anderem von den Konzernen Constellation Brands, International Speedway und Duluth Holdings die neuesten Quartalsergebnisse ausgegeben.







Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte und auch die US-Futures tendierten am Donnerstag noch uneinheitlich. Der australische ASX200 jedoch fiel um 0,83 Prozent auf 6.232,80 Zähler zurück. überwiegend Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 11.949 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex setzte seine Rally auch am Mittwoch unentwegt fort und schloss via Xetra mit einem Plus von 1,70 Prozent bei 11.954,40 Punkten. Der Blick wäre einmal mehr in den Langfristchart zu werfen. Ausgehend vom Rekordhoch des 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten bis zum übergeordneten Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten, wären die Ziele auf der Ober- und Unterseite möglicherweise genauer abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei 12.330/12.814 und 13.219 Punkten. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 11.547/11.062 und 10.764 Punkten in Betracht zu ziehen. Obendrein wären noch zwei Kurslücken zur Unterseite zu schließen. Diese wären jeweils bei 11.777,65 und 11.549,42 Punkten geschlossen.

