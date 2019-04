Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6) hat in 2018 einen Konzernumsatz in Höhe von 45 Millionen Euro und einen Konzerngewinn in Höhe von 196 Millionen Euro erzielt.

Der Gewinn pro Aktie lag im selben Zeitraum bei 1,28 Euro (0,01 Euro Gewinn pro Aktie in 2017). Die Gesellschaft verfügt über eine gute Kapitalausstattung mit verfügbaren liquiden Mitteln in Höhe von netto 2,0 Milliarden Euro zum 28. Februar 2019.

Die ausgewählten Unternehmen erzielten in 2018 weiteres Umsatzwachstum und überwiegend verbesserte Margen im Vergleich zum Vorjahr. HelloFresh, der führende Anbieter von Kochboxen, verzeichnete in 2018 ein starkes Umsatzwachstum von 41% auf 1,3 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von -8% in 2017 auf -4% in 2018. Im vierten Quartal 2018 erzielte HelloFresh in jedem seiner Segmente und für die Gruppe ein positives bereinigtes EBITDA, bereinigt um Zukäufe und neue ...

