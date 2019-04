Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys von 135 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon passte mit Blick auf die bereits veröffentlichten 2018-er-Zahlen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Biotechnologieunternehmen an. Er geht nun von etwas geringeren Tantiemen für das Schuppenflechtemittel Trenfya und höheren operativen Kosten aus. Für die anstehenden weiteren Ergebnisse des Hoffnungsträgers MOR208 bleibt er positiv gestimmt./tav/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 23:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-04-04/08:47

ISIN: DE0006632003