Die Plattform zur Messung der Kundenzufriedenheit hat bereits mehr

als 8.000 Kunden in 108 Ländern und wird ihr Wachstum bis Ende 2019

voraussichtlich verdreifachen.



Palo Alto, Kalifornien und Kochi, Indien (ots/PRNewswire) -

SurveySparrow (https://surveysparrow.com/), eine cloudbasierte

Plattform zur Messung der Kundenzufriedenheit, hat eine

Seed-Finanzierung in Höhe von 1,4 Millionen USD vonPrime Venture

Partners (http://primevp.in/) erhalten. SurveySparrow ermöglicht das

Erstellen und Teilen von Umfragen im Dialogformat, die für

Mobilgeräte optimiert sind und Verbraucher durch ihre ansprechende

und benutzerfreundliche Gestaltung zur Teilnahme animieren. Das

SaaS-Start-up wird die Finanzspritze in die Produktentwicklung und

die kontinuierliche Verbesserung der Plattform investieren. Seit

seiner Gründung hat SurveySparrow mehr als 20.000 Umfragen für über

8.000 Kunden in 108 Ländern durchgeführt, darunter DiDi, PaySafe,

FedEx, Deloitte Digital, SAP und Siemens. Bis Ende 2019 wird das

Unternehmen voraussichtlich die 20.000-Kunden-Grenze überschreiten.



Das in den USA ansässige Unternehmen wurde im Oktober 2017

gegründet von Shihab Muhammed

(https://www.linkedin.com/in/shihabmuhammed), der zuvor bei der Firma

Freshworks Erfahrung gesammelt hatte, und Subin Sebastian

(https://www.linkedin.com/in/subinsebastian/), einem ehemaligen

Mitarbeiter der Firma Zoho. Neben seinem Hauptsitz in Palo Alto hat

SurveySparrow einen weiteren Standort in der indischen Stadt Kochi.

Die Co-Gründer sind der Überzeugung, dass Kundenzufriedenheit einen

lukrativen Markt mit globalem Wachstumspotenzial darstellt, der

jedoch von "alternden Riesen" beherrscht wird. Der globale

Software-Markt für Online-Umfragen wird auf 4,065 Milliarden USD

geschätzt. Bei einer Wachstumsrate von 11,25 % wird dieser bis zum

Jahr 2011 voraussichtlich auf 6,929 Milliarden USD ansteigen. Das

Start-up-Unternehmen plant, seine Mitbewerber auszustechen, indem es

sich von veralteten Umfrageformularen löst und stattdessen ein

neuartiges, dialogorientiertes Nutzererlebnis schafft. Über die

nächsten Monate hinweg plant das Unternehmen Personalerweiterungen in

den Bereichen Technik, Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb.



SurveySparrow ist die weltweit erste Umfragesoftware, die dialog-

und formularbasierte Ergebnisse liefert, wodurch die

Umfragebeteiligung um 40 % gesteigert werden kann. Mit der

Conversational User Interface (CUI) von SurveySparrow können Kunden

ansprechende, für Mobilgeräte optimierte Umfragen erstellen und

teilen, die ein Chat-ähnliches Benutzererlebnis bieten. Integrierte

Automatismen ermöglichen die Verwaltung von

Kundenzufriedenheitsumfragen, Mitarbeiterbefragungen und

Markt-Feedback-Untersuchungen. Die Plattform liefert Unternehmen das

nötige Feedback, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.

SurveySparrow ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung, indem es

erstmalig eine Plattform bietet, die Feedback in nutzbare

Erkenntnisse umwandelt anstatt dieses nach der Erhebung zu

ignorieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein erstklassiges

Kundenerlebnis, zu dem auch die Erfassung von Offline-Feedback und

Lösungen für NPS-Umfragen gehören.



Zitate:



Shihab Muhammed (https://www.linkedin.com/in/shihabmuhammed), CEO

& Mitgründer, SurveySparrow



"Die Idee für SurveySparrow entstand aus meiner eigenen Neigung

dazu, das Ausfüllen von Umfragen aufzuschieben, weil mich die

nüchternen Fragebögen nicht interessierten. Wir wollten eine bessere

Umfrageplattform schaffen, die Nutzer effektiver anspricht und höhere

Beteiligungsraten erzielt. Wir sind überzeugt, dass Kundenerfahrungen

in Zukunft ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Wahl des

richtigen Serviceangebots darstellen und Abonnement-Dienste eine

immer größere Rolle in der Weltwirtschaft einnehmen werden.

Kundenerfahrungen werden den wichtigsten Einflussfaktor auf

Kaufentscheidungen ausmachen. Unser Ziel ist es, ein erstklassiges

Erlebnis zu einem Bruchteil der Kosten unserer globalen Mitbewerber

anzubieten."



Amit Somani, Managing Partner, Prime Venture Partners



"Softwarelösungen im Bereich Kundenerfahrung sind um die

Jahrtausendwende stecken geblieben. Verbrauchergewohnheiten haben

sich hin zu Smartphones und dialogorientierten Benutzeroberflächen

entwickelt, besonders über die letzten Jahre. SurveySparrow hat eine

dialogbasierte Umfrageplattform entwickelt, die für Mobilgeräte

optimiert ist. Wir sind überzeugt, dass eine ansprechende

Umfrageplattform den Eckpfeiler für eine Messung und Verbesserung des

Markenerlebnisses darstellt - egal ob für Verbraucher, Mitarbeiter

oder Marketingexperten. Dahinter steht ein engagiertes Team mit

leidenschaftlichen Gründern, die weitreichende Erfahrungen in der

Entwicklung und Ausweitung großer SaaS-Unternehmen haben.



Informationen zu SurveySparrow



SurveySparrow (https://surveysparrow.com/)ist eine Plattform zur

Messung der Kundenzufriedenheit mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien

und dem Ziel, den Datenerhebungsprozess zu revolutionieren. Mit Hilfe

der Conversational User Interface (CUI) von SurveySparrow können

Nutzer unterhaltsame, für Mobilgeräte optimierte Umfragen erstellen

und teilen. Die Plattform führt eine ausführliche Analyse des

gesammelten Feedbacks durch und liefert Unternehmen nützliche

Erkenntnisse für die Geschäftsentwicklung. Weitere Informationen

finden Sie unter www.surveysparrow.com.



Logo:

https://mma.prnewswire.com/media/846213/SurveySparrow_Logo.jpg



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/846220/Shihab_Muhammed_and_

Subin_Sebastian.jpg



Originaltext: SurveySparrow Pvt Ltd

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067476

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067476.rss2



Pressekontakt:

Pooja Shetty - Manager PR

+91-8105004435

pooja@primevp.in