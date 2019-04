Konzernergebnis 2018: VTG steigert Umsatz erneut - Erhöhung der Dividende geplant DGAP-News: VTG Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis Konzernergebnis 2018: VTG steigert Umsatz erneut - Erhöhung der Dividende geplant 04.04.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Konzernergebnis 2018: VTG steigert Umsatz erneut Erhöhung der Dividende geplant - Umsatzsteigerung von 5,7 Prozent auf 1.072,6 Mio. Euro - EBITDA-Wachstum um 7,9 Prozent vor Sondereffekten - Bereinigtes Ergebnis je Aktie sinkt leicht - Erhöhung der Dividende auf 0,95 Euro geplant - Flottenauslastung auf Zehnjahreshoch und Nacco-Integration tragen zum Wachstum bei - Delisting und Kapitalerhöhung im zweiten Quartal 2019 geplant Hamburg, 4. April 2019. Positiver Jahresabschluss: Die VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999) konnte im zurückliegenden Geschäftsjahr 2018 den Konzernumsatz erneut steigern. Die heute vorgelegten Zahlen weisen einen Konzernumsatz von 1.072,6 Mio. Euro und damit eine Steigerung von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1.014,4 Mio. Euro) aus. Dieser deutliche Zuwachs ist unter anderem auf die dynamische Entwicklung in der Waggonvermietung und auf die erfolgreich abgeschlossene Integration der Nacco-Flotte zurückzuführen. Deren Erstkonsolidierung im vierten Quartal 2018 führte zu einem zusätzlichen Umsatzbeitrag in Höhe von 22,3 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) lag auf Konzernebene mit 349,3 Mio. Euro 1,7 Prozent über dem Vorjahresniveau von 343,4 Mio. Euro. Darin enthalten sind Sonderaufwendungen von 25,6 Mio. Euro. Bereinigt um diese Sonderaufwendungen wäre das EBITDA um 7,9 Prozent auf 374,9 Mio. Euro gegenüber 2017 gestiegen. Auch das Ergebnis je Aktie wurde von diesen Einmaleffekten negativ beeinflusst und sank von 1,93 Euro auf 1,01 Euro. Der bereinigte Wert betrug 1,90 Euro und lag damit nur leicht unter dem bereinigten Vorjahreswert von 2,02 Euro. "2018 war ein richtungsweisendes Jahr für die VTG. Die Ergebnisentwicklung zeigt, dass wir strategisch gut positioniert sind und mit der Übernahme der Nacco eine wichtige Weiche für die Zukunft des Unternehmens gestellt haben. Erfreuliche Konsequenz ist auch die erneute Anhebung des Dividendenvorschlags auf 0,95 Euro", sagt Dr. Heiko Fischer, Vorsitzender des Vorstands der VTG AG. "Wir werden unseren erfolgreichen Kurs im Jahr 2019 fortsetzen und uns strategisch erneut weiterentwickeln." Deutliche Steigerung von Umsatz und EBITDA in der Waggonvermietung dank Flottenauslastung auf Zehnjahreshoch. Eine sehr dynamische Entwicklung verzeichnete die Waggonvermietung: Die Auslastung konnte auf 93,5 Prozent und damit auf ein Zehnjahreshoch gesteigert werden - mit entsprechend positiven Auswirkungen auf den Umsatz. Der Geschäftsbereich verzeichnete 2018 einen Umsatz von 579,9 Mio. Euro und damit 11,4 Prozent mehr als im Vorjahr (520,7 Mio. Euro). Auch im operativen Ergebnis spiegelte sich die erhöhte Nachfrage und die Integration der Nacco-Flotte positiv wider: Das EBITDA verbesserte sich proportional zum Umsatz um 11,0 Prozent auf 381,4 Mio. Euro (Vorjahr: 343,6 Mio. Euro). Die zum Jahresanfang 2018 veröffentlichte Prognose eines leichten Umsatz- und EBITDA-Anstiegs in der Waggonvermietung konnte damit übertroffen werden. Beitrag der Logistikeinheiten zum Konzernumsatz auf Vorjahresniveau - EBITDA von Marktentwicklungen negativ beeinflusst Eine Reihe von externen Faktoren, wie der Bahnstreik in Frankreich und der Mangel an Lokführern, haben die Geschäftsentwicklung der Schienenlogistik 2018 negativ beeinflusst. Vor diesem Hintergrund sank der Umsatz um 3,6 Prozent auf 324,5 Mio. Euro (Vorjahr: 336,4 Mio. Euro), zugleich ging das EBITDA um 22,0 Prozent auf 6,5 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 8,3 Mio. Euro). Die zum Jahresanfang 2018 veröffentlichte Prognose eines leichten Umsatz- und EBITDA-Anstiegs in der Schienenlogistik konnte daher nicht erreicht werden. Dank eines dynamischen Ausbaus des Transportvolumens konnte die Tankcontainerlogistik ihren Umsatz um 6,9 Prozent auf 168,2 Mio. Euro steigern (Vorjahr: 157,3 Mio. Euro). Ergebnisseitig ergab sich jedoch ein anderes Bild: Veränderte Transportströme in den Überseerelationen führten zum Anstieg der Kosten. Die steigende Nachfrage in Europa verschärfte die bestehenden infrastrukturellen Engpässe, was höhere Standgelder und Frachtkosten zur Folge hatte. Das EBITDA des Geschäftsbereichs reduzierte sich daher 2018 um 42,3 Prozent auf 6,5 Mio. Euro (Vorjahr: 11,3 Mio. Euro). Die zum Jahresanfang 2018 veröffentlichte Prognose eines leichten Wachstums konnte damit nur beim Umsatz, nicht beim EBITDA erreicht werden. Steigerung von Konzernumsatz und EBITDA für 2019 erwartet - Erhöhung der Dividende geplant Der Vorstand der VTG erwartet für das Geschäftsjahr 2019 eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung und eine Steigerung von Konzernumsatz und EBITDA. Obwohl die konjunkturelle Dynamik zuletzt etwas nachgelassen hat, sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in allen relevanten VTG-Märkten weiterhin solide. In Deutschland werden zudem positive Branchenimpulse aufgrund der Trassenpreissenkung im Schienengüterverkehr erwartet. Diese Faktoren dürften die Nachfrage nach Waggons und Logistiklösungen weiter erhöhen. Ein zusätzlicher Umsatz- und Ergebniseffekt wird aus der Nacco-Übernahme erwartet, die 2019 erstmalig über das gesamte Geschäftsjahr konsolidiert wird, während die im Zusammenhang mit der Übernahme stehenden Transaktions- und Integrationskosten 2019 deutlich niedriger ausfallen dürften. Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 von einem deutlichen Umsatzanstieg auf 1,15 Mrd. Euro bis 1,25 Mrd. Euro aus. Das EBITDA wird in Höhe von 480 Mio. Euro bis 510 Mio. Euro erwartet. Die EBITDA-Prognose enthält einen positiven Ergebnisbeitrag von 50 Mio. Euro aus der erstmaligen Anwendung des neuen Bilanzierungsstandards IFRS 16 für Operate-Lease-Verträge. Darüber hinaus strebt der Vorstand unverändert einen Gewinn je Aktie (EPS) von 2,50 Euro für das Geschäftsjahr 2019 an. Für das Geschäftsjahr 2018 kündigt der Vorstand an, der Hauptversammlung eine erneute Erhöhung der Dividende von 0,90 Euro auf 0,95 Euro je Aktie vorzuschlagen. VTG AG kündigt Delisting und anschließende Kapitalerhöhung im zweiten Quartal 2019 an Der Vorstand der VTG AG hat am 24. Februar 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Widerruf der Zulassung der VTG-Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse - ein sogenanntes Delisting - zu beantragen. Die Warwick Holding GmbH, mit rund 71 Prozent Hauptaktionärin der VTG, hatte zuvor mitgeteilt, eine geplante Bezugsrechtskapitalerhöhung zur teilweisen Rückführung des Hybridkapitals nur im Rahmen eines Delistings unterstützen zu können. In diesem Zusammenhang hat die Warwick Holding GmbH ein Delisting-Erwerbsangebot für die VTG-Aktien veröffentlicht. Noch bis zum 8. April können die Aktionäre der VTG ihre Aktien zu einem Preis von 53,00 EUR pro Aktie andienen. Der Vollzug des Delistings wird im April dieses Jahres erfolgen. Die geplante Kapitalerhöhung wird nach dem Delisting der VTG AG, voraussichtlich ebenfalls im zweiten Quartal 2019, erfolgen. Kennzahlen VTG Aktiengesellschaft 1.1. - 1.1. - Veränderung 31.12. 31.12. Geschäftsjahr 2018 2017 in % Umsatz in Mio. EUR 1.072,6 1.014,4 5,7 EBITDA in Mio. EUR 349,3 343,4 1,7 EBITDA in Mio. EUR bereinigt um 374,9 347,4 7,9 Sondereffekte EBIT in Mio. EUR 149,4 155,1 -3,7 EBIT in Mio. EUR bereinigt um 175,6 159,1 10,4 Sondereffekte EBT in Mio. EUR 64,9 90,2 -28,1 EBT in Mio. EUR bereinigt um 101,6 100,7 0,9 Sondereffekte Konzernergebnis in Mio. EUR 45,5 68,1 -33,2 Konzernergebnis in Mio. EUR 71,1 70,5 0,9 bereinigt um Sondereffekte Abschreibungen in Mio. EUR 199,9 188,3 6,2 Investitionen Mio. EUR 362,2 341,6 6,0 Operativer Cashflow in Mio. EUR 332,8 295,9 12,5 Ergebnis je Aktie in EUR 1,01 1,93 -47,7 Ergebnis je Aktie in EUR bereinigt 1,90 2,02 -5,9 um Sondereffekte Geschäftsbereich Waggonvermietung Umsatz in Mio. EUR 579,9 520,7 11,4 EBITDA in Mio. EUR 381,4 343,6 11,0 EBITDA-Marge in % 65,8 66,0 Geschäftsbereich Schienenlogistik Umsatz in Mio. EUR 324,5 336,4 -3,6 EBITDA in Mio. EUR 6,5 8,3 -22,0 EBITDA-Marge in % 20,9 26,1 Geschäftsbereich Tankcontainerlogistik Umsatz in Mio. EUR 168,2 157,3 6,9 EBITDA in Mio. EUR 6,5 11,3 -42,3 EBITDA-Marge in % 27,3 37,5 31.12.2018 31.12.2017 Veränderung in % Anzahl der Mitarbeiter 1.626 1.527 6,5 - im Inland 1.122 1.048 7,1 - im Ausland 504 479 5,2 Veränderung 31.12.2018 31.12.2017 in % Bilanzsumme in Mio. EUR 3.905,8 3.085,5 26,6 Langfristige Vermögenswerte in Mio. 3.538,9 2.746,4 28,9 EUR Kurzfristige Vermögenswerte in Mio. 366,9 339,1 8,2 EUR Eigenkapital in Mio. EUR 1.055,6 800,1 31,9 Fremdkapital in Mio. EUR 2.850,2 2.285,4 24,7 Eigenkapitalquote in % 27,0 25,9 Über die VTG: Die VTG Aktiengesellschaft zählt zu den führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark des Unternehmens umfasst rund 94.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen sowie Schiebewandwagen. Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet der Konzern umfassende multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene sowie weltweite Tankcontainertransporte an. Ihren Kunden bietet die VTG durch die Kombination der drei vernetzten Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und Tankcontainerlogistik eine leistungsstarke Plattform für den internationalen Transport ihrer Güter. Der Konzern verfügt über langjährige Erfahrung und spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger und sensibler Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter Unternehmen aus nahezu allen Industriezweigen, wie beispielsweise der Chemie-, Mineralöl-, Automobil-, Agrar- oder Papierindustrie. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die VTG einen Umsatz von 1.073 Millionen Euro und ein operatives Betriebsergebnis (EBITDA) von 349 Millionen Euro. Über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg vorrangig in Europa, Nordamerika, Russland und Asien präsent. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte die VTG weltweit rund 1.600 Mitarbeiter. Die VTG AG ist im Regulierten Markt, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (WKN: VTG999). Pressekontakt: Gunilla Pendt Leiterin Konzernkommunikation Telefon: +49 (0) 40 23 54-1341 Fax: +49 (0) 40 23 54-1340 E-Mail: gunilla.pendt@vtg.com Investorenkontakt: Christoph Marx Leiter Investor Relations Telefon: +49 (0) 40 23 54-1351 Fax: +49 (0) 40 23 54-1350 E-Mail: christoph.marx@vtg.com Weitere Informationen finden Sie auch unter www.vtg.de 04.04.2019 