Bülach (ots) - Nachhaltigkeit hat für die Vetropack-Gruppe einen

hohen Stellenwert. Deshalb informiert das Unternehmen seine

Geschäftspartner, Kunden und die Öffentlichkeit mit einem Bericht

über die ökonomischen, ökologischen und sozialen Leistungen. Der

Nachhaltigkeitsbericht 2018 entspricht den GRI-G4-Richtlinien -

Option «Kern».



Für Vetropack ist ökologisch verträgliches Wirtschaften fester

Bestandteil der Geschäftsphilosophie. Durch kontinuierliche

Verbesserungen erfüllt Vetropack die Wünsche der Anspruchsgruppen und

stärkt ihre Marktposition.



Um den Kunden glasklare Transparenz zu ermöglichen, erarbeitet

Vetropack Cradle-to-Cradle-Lebenszyklusanalysen für die Produkte und

bietet den Kunden die Möglichkeit, verschiedene Szenarien zu

evaluieren. Was zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist der Wunsch nach

Rückverfolgbarkeit einzelner Produkte.



Um den ökologischen Fussabdruck der Produkte und Dienstleistungen

zu verringern, setzt die Vetropack-Gruppe ein klares Zeichen:

Investiert wird in die Produktentwicklung, die Logistik, die

Steigerung des Scherbenanteils am Schmelzgut und in den

Energieverbrauch der Schmelzwannen.



Der Altglasanteil bei der Glasproduktion lag 2018 beim Altglas

grün bei 61 Prozent. Der Anteil brauner Glasbehälter lag bei 50

Prozent und jener der weissen Glasbehälter bei 43 Prozent. In

einzelnen Werken macht der Altglasanteil bis zu 83 Prozent der

Rohstoffmenge aus. Insgesamt wurde 2018 2'499 GWh Energie verbraucht.

Wärmeenergie für die Schmelzwannen machte mehr als 60 Prozent der

gesamten Treibhausgasemissionen der Produktion aus.



Vom gegenseitigen Austausch profitieren



Der offene und enge Austausch mit den Kunden hilft Vetropack, die

Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Jedes

Kundenfeedback wird als Anstoss für einen Lernprozess genutzt.

Qualität ist Vetropack dabei sehr wichtig und umfasst neben dem

fertigen Produkt auch das gruppenweit etablierte Qualitätsbewusstsein

«one brand, one quality». 2018 legte Vetropack den Fokus auf eine

360-Grad-Analyse aller Qualitätsprozesse mit dem Ziel, nicht mehr,

aber optimierte Prozesse gruppenweit zu etablieren. Für die

Vetropack-Gruppe sind Produktqualität und -sicherheit Bestandteil des

Qualitätsmanagements, zu welchem auch das Umweltmanagement gehört.

Vor allem für Grosskunden sind Informationen rund um den ökologischen

Fussabdruck ihrer Glasverpackungen zunehmend wichtig. Der

Nachhaltigkeitsgedanke wird für die Kunden immer wichtiger, denn der

Konsument von heute ist gesundheits- und umweltbewusster.



Die Vetropack-Gruppe gehört zu den führenden

Verpackungsglasherstellern für die Lebensmittel- und

Getränkeindustrie in Europa. Sie verfügt über Standorte in der

Schweiz, in Österreich, Tschechien, Kroatien, der Slowakei, der

Ukraine und in Italien.



Der Nachhaltigkeitsbericht 2018 ist auf dem Internet

aufgeschaltet:

https://www.vetropack.com/de/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht/



