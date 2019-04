Die Aktie von Infineon Technologies hat die Kursdelle nach der Umsatz- und Gewinnwarnung in der Vorwoche innerhalb kürzester Zeit wieder aufgeholt. Der Kurs ist dabei wieder zurück in die seit Jahresanfang gültige Seitwärtsrange geklettert. Was bei dem DAX-Konzern fehlt, sind frische Impulse, um ein mit einem Kaufsignal und eine neue Aufwärtsbewegung einzuleiten.

