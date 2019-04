FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Donnerstag im Verlauf des frühen Handels gut behauptet. Der marktführende Juni-Bund steigt gegen 8.28 Uhr um 13 Ticks auf 165,43 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 165,48, das -tief bei 165,19 Prozent. Umgesetzt wurden bisher knapp 24.600 Kontrakte.

Gestützt wird die Stimmung von schwachen deutschen Auftragseingängen. Im Februar hat die deutsche Industrie 4,2 Prozent weniger Aufträge erhalten, erwartet worden war ein Plus von 0,5 Prozent. "Der Bund-Future hat deutliche Verluste erlitten und die 21-Tagelinie ins Visier genommen, die heute bei 165,09 verläuft", heißt es bei der Helaba. Weitere Unterstützungen seien bei 164,32 und am markanten Tief vom 19. März bei 163,63 zu finden. Hürden sieht das Haus bei 166,21 und am Kontrakthoch bei 166,75.

April 04, 2019

