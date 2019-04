Wien (www.anleihencheck.de) - Ungarn profitiert wesentlich von dem berechenbareren und freundlicheren globalen Zentralbankausblick, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In Anbetracht der Analystenerwartungen, dass der kurzfristige Druck durch die führenden Anleihenmärkte absent bleibe, sollten die lokalen HGB-Markttreiber weiterhin die bestimmende Kraft bleiben. Die Analysten würden die Ansicht der MNB teilen, dass sich das Kerninflationsmaß (CPI ex indirekte Steuern) voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte abschwächen werde. Zinserhöhungen - weder des Referenzzinssatzes, noch des Overnight-Zinskorridors - würden daher nicht mehr erwartet, solange die Bank ihr Wort halte und etwas Liquidität vom Markt nehme. ...

