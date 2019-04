Kursfeuerwerk oder April-Kapriolen? Heiko Thieme, Stimme aus New York, zur Stimmung in New York.



Gibt es eine baldige Lösung USA-China? Ist das eingepreist? Sind die Anleger da noch geduldig? Was heißen überhaupt die China-Daten für die Konjunktur und Konjunktur-Sorgen: alles wieder gut, Rezessionsängste abgehakt? Geht das so schnell. Antje Erhard im Gespräch mit Heiko Thieme an der Börse Frankfurt.