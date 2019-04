Der S&P 500 gewann im ersten Quartal 13,1 Prozent - das beste Quartal seit dem dritten Quartal 2009.



Ob die Börsenampeln im Jahresverlauf weiter auf Grün bleiben und ob DAX & Co. im Sog der Wall Street weiter nach oben klettern können, schätzt Achim Matzke, Leiter der Technischen Analyse der Commerzbank, in der aktuellen Sendung ein. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.