Wien (www.aktiencheck.de) - Seit gestern spät abends ist in Sachen Brexit eine Option de facto vom Tisch, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So habe eine hauchdünne Mehrheit dafür gestimmt, einen No-Deal-Brexit auszuschließen, was eine Brexit-Verschiebung impliziere. Die erste Wahl der Brexit-Hardliner sei damit verbaut. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...