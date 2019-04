Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz der in diesem Jahr bereits starken und im Vergleich mit dem Chemiesektor auch besseren Kursentwicklung halte er es für möglich, dass das Papier weiterhin überdurchschnittlich abschneiden werde, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Lanxess sei unter den von ihm beobachteten Chemiewerten einer der wenigen mit konservativem Ausblick auf 2019. Eine Anhebung der Unternehmensziele im Verlauf des Jahres hält Udeshi für wahrscheinlich./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 23:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2019 / 01:28 / GMT

dpa-AFX

ISIN DE0005470405

2019-04-04