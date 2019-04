Die physische und die virtuelle Welt wachsen zunehmend zusammen. Über Cyber Physical Systems werden ununterbrochen Daten erhoben, ausgetauscht und interpretiert und daraus Handlungen für den Produktionsprozess abgeleitet. Dadurch kann der Produktionsprozess kontinuierlich optimiert, eine ständige Qualitätssicherung in jedem Prozessschritt durchgeführt, aber auch Maschinenüberlastungen erkannt, geräteangepasste Wartungen gestartet oder auch Optimierungsprozesse im Fertigungsprozess durchgeführt sowie Energie eingespart werden. Neben praktischen Anpassungen kommen hier vermehrt auch hochwertige Simulationstechniken zum Einsatz.

Zwei ganz entscheidende Aspekte bei der Umsetzung der digital integrierten Produktion sind zum einen die Integration von Sensoren über Cyber-Physical Systems an allen Stellen im Produktionsprozess, um notwendige Daten zu ermitteln und zum anderen eine durchgängige, sichere und funktionsaufbereitete Datenübertragung unter Industriebedingungen vom Sensorelement bis zur Cloud zu realisieren. In vielen - auch hochmodernen - Elektronik-Fertigungslinien gibt es noch mechanische oder manuelle Fertigungsschritte. Auch diese gilt es zu vernetzen und die Prozesse der Mensch-Maschine-Interaktion einzubinden, um eine notwendige Durchgängigkeit zu erzielen.

Anforderungen an die Elektronik

Für die Umsetzung solcher Systemintegrationslösungen sind energieeffiziente, multifunktionale und hoch robuste sowie bauraumangepasste Elektroniklösungen, wie Sensorsysteme, Voraussetzung. Neben der weiteren Verringerung der Herstellungskosten spielen aber auch Eigenschaften wie Datensicherheit, Identifikation und extreme Lebensdauer der Elektronik zukünftig eine ganz wichtige Rolle. Für die durchgängige Vernetzung müssen zudem Systemlösungen geschaffen werden, um große Datenmengen effizient, durchgängig, identifiziert und sicher zu übertragen. Hochfrequenz- und Hochgeschwindigkeitsbaugruppen sind hier gefragt.

Für die Systemintegration (Hard- und Software) stellt das Vernetzen solcher Prozessschritte und der gesamten Fertigungskette eine Herausforderung dar. Insbesondere bei autarken Systemen wird Energie-Harvesting zur vor-Ort Energieerzeugung und -speicherung eingesetzt, um die Betriebsdauer zu maximieren und gegebenenfalls auf externe Batterien komplett zu verzichten und das System zu einem gänzlich energieautonomen System innerhalb seiner effektiven Lebenszeit zu ertüchtigen. Eine wichtige Rolle spielen hierbei breitbandige Multi-Energy-Harvesting-Systeme, die für eine Verlängerung der Betriebsdauer ohne Batteriewechsel sorgen. Auch durch die Minimierung von Regelstrecken zur Verkürzung von Reaktionszeiten und des energieverzehrenden Datentransfers kann die Betriebsdauer der Sensorsysteme weiter erhöht werden [4].

Für den Einsatz im Produktionsumfeld haben energieeffiziente bzw. autonome Sensorsysteme in Verbindung mit einer hohen Miniaturisierung gerade an schwer zugänglichen Stellen oder beweglichen Teilen entscheidende Vorteile. Durch den Einsatz von Low Power Wake-up Receivern wird zudem sichergestellt, dass ein Sensorknoten nicht permanent Daten misst, sondern erst bei einem bestimmten Schwellwert geweckt wird. Weil der Receiver länger im Standby-Modus bleibt, kann der Energieverbrauch somit weiter reduziert werden. Auch die Funkkommunikation im 5G-Bereich wird die Vernetzung im Produktionsumfeld in der Zukunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...