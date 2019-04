Jetzt erst recht Deutsche Bank und Commerzbank fusionieren, jetzt erst recht bitte? Könnte das die inoffizielle Marschrichtung der Bundesregierung sein, wenn man die aktuellsten Gerüchte hört? Die Financial Times berichtet aktuell nämlich davon, dass Italiens größte Bank UniCredit die Commerzbank kaufen wolle, falls die Fusion mit der Deutschen Bank scheitert. Ist das eine große Chance für die Commerzbank-Aktie?

Hier geht es zunehmend um die finanzielle Staatsraison, so möchten wir es vermuten. Denn man sehe nur, was die UniCredit aus der von ihr geschluckten HypoVereinsbank gemacht hatte. Die Hypo war einst ein echt großer Laden, ein Schwergewicht, eine der vier großen Banken in Deutschland. Und dann, als die Bank relativ günstig zu haben war, übernahmen die Italiener die Hypo. Heute ist sie (vereinfacht ausgedrückt) nur noch eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...