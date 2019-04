Der Wachstumskurs bestätigt die anhaltende Dynamik und Innovationskraft von Lifesize im schnell wachsenden Markt für Videokommunikation und Zusammenarbeit.

AUSTIN, Texas, April 04, 2019, ein innovativer globaler Anbieter von Lösungen zur Zusammenarbeit in Videomeetings, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen mit den erzielten Buchungen innerhalb der letzten vier Jahre und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 80 Prozent einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Dollar erreicht hat. Die Nachfrage nach den marktführenden Videokonferenzlösungen des Unternehmens, das wachsende Partner-Ökosystem und die konstant hohe Kundenzufriedenheit tragen zum Wachstum im In- und Ausland bei.



Laut MarketsandMarkets wird erwartet, dass der globale Markt für Unternehmenskollaboration 60 Milliarden Dollar bis 2023 erreichen wird. Die Nachfrage nach Videokonferenz- und Kollaborationslösungen in Unternehmen hat einen neuen Höchststand erreicht. So hat sich Lifesize als Marktführer in einer wettbewerbsorientierten Collaboration-Technologiebranche etabliert und unterstützt große globale Marken wie Netflix, Yelp und LinkedIn sowie Zehntausende von kleinen und mittleren Unternehmen.

Zu den weiteren Wachstumstreibern zählen:

Die Anzahl an Unternehmenskunden ist um 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen

Über 3.500 globale Partner, Distributoren und Händler, darunter mehr als 400 neue Lifesize-Partner sind seit Januar 2018 hinzugekommen

Im vierten Quartal 2018 wurde die erste 4K-Cloud-basierte Videokonferenzlösung, eingeführt

Branchenführender Net Promoter Score (NPS-Wert) von 84 für 2018

Die Cloud-basierten Videokonferenzlösungen von Lifesize wurden 2014 eingeführt und werden mittlerweile von Tausenden von Unternehmen weltweit für Einzel- und Gruppengespräche per Video-, Audio- und Webkonferenzen genutzt. Basierend auf WebRTC und offenen Standards können sich Lifesize-Kunden problemlos über native Anwendungen für die Betriebssysteme iOS, Android, Windows und Mac oder direkt über den Browser mit einer zuverlässigen, intuitiven Benutzeroberfläche verbinden und zusammenarbeiten.

"Große und kleine Unternehmen investieren zunehmend in Videokonferenz- und digitale Kollaborationstechnologien, weil diese Lösungen heute die Grundlage für das Tagesgeschäft sind", sagt Craig Malloy, CEO von Lifesize. "Lifesize ist der einzige Anbieter, der End-to-End-4K-Videokonferenzen mit 4K-Inhalten für Konferenzräume, Huddle Rooms und allen Bereichen dazwischen anbietet. Unsere Vision für das vernetzte Unternehmen basiert auf unserem Engagement für eine ganzheitliche Meeting-Erfahrung. Mit der auf einer Cloud-Plattform basierenden Videotechnologie in 4K-Qualität bieten wir ein nachweislich hochwertiges und intuitives Collaboration-Erlebnis, das Kunden schätzen."

Der jüngste Wachstumsschritt ist das Ergebnis mehrerer wichtiger Ankündigungen und Innovationen von Lifesize, darunter die Einführung der neuen Icon-Reihe für Meetingraum-Lösungen in 4K-Qualität und neue Integrationen mit Amazon Chime, Kaptivo und ScreenCloud. Weitere Informationen finden Sie unter Lifesize.com .

