Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die konjunkturelle Zuversicht nimmt wieder zu, so die Analysten der Helaba.In China, Spanien und Italien hätten die Einkaufsmanagerindices des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes im März positiv überrascht und in Frankreich und Deutschland seien die Vorabschätzungen nach oben revidiert worden. Zwar gebe es noch deutliche Schwächen im Verarbeitenden Gewerbe, dennoch habe sich die Stimmung an den Finanzmärkten gedreht. Der Risikoappetit sei gestiegen und damit das Interesse an vermeintlich sicheren Bundeswertpapieren gesunken. Der Euro habe Kursgewinne erzielt, wenngleich der ISM-Index des Dienstleistungsgewerbes weiterhin auf einem sehr hohen Niveau liege und die Indikationen für den morgen anstehenden Arbeitsmarktbericht per saldo positiv seien. Die Analysten würden ein Stellenplus von bis zu 200 Tsd. für realistisch halten. ...

