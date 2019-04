Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie der Fondsgesellschaft DWS von 22 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Wie Analyst Gurjit Kambo in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie schrieb, stütze die zuletzt positive Entwicklung an den Kapitalmärkten das verwaltete Vermögen. Die Aussichten für die Geldabflüsse der Vermögensverwalter blieben aber gedämpft. Für DWS bleibt Kambo zurückhaltend: Der aktuelle Aktienkurs reflektiere nach dem jüngsten Anstieg bereits eine mögliche Übernahmeprämie, falls die Deutsche Bank zur Teilfinanzierung des möglichen Commerzbank-Kaufs ihre Fondstochter verkauft./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-04-04/10:13

ISIN: DE000DWS1007