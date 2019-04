Die Kurserholung der Papiere von ThyssenKrupp hat sich an der 50-Tage-Linie festgelaufen: Nach dem erfolglosen Test des mittelfristigen Trendbarometers zur Wochenmitte sackten die Anteilsscheine des Industriekonzerns am Donnerstag um 3,8 Prozent an das Dax-Ende.

Nach der Erholungsrally um bis zu 15 Prozent vom Tief seit Sommer 2012 hätten einige Anleger wohl bereits wieder den Rückzug angetreten, sagten Börsianer. Ein willkommenes Argument, Gewinne einzustreichen, hätten am Morgen schwache Auftragsdaten aus der deutschen Industrie geliefert. Im Februar war der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich um 4,2 Prozent eingebrochen - der stärkste Dämpfer seit Anfang 2017./ag/mis

ISIN DE0007500001

AXC0134 2019-04-04/10:23