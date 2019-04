DGAP-Media /



Unternehmen: Innovative Properties

WKN: WKN A14RQ8

Anlass des Berichts: Update

Empfehlung: Strong Buy

Kursziel mittelfristig: 1,00 EUR

Kursziel langfristig: 1,50 EUR





Investition in 2 Cannabisverkaufsstellen (Dispensaries) abgeschlossen, bis zu weitere 15 im Visier - hier entsteht ein Cannabishandelsgigant!



Heute erreichte uns die nächste Sensationsmeldung unseres kürzlich vorgestellten Top-Picks Innovative Properties (Nabis Holdings - CSE-NAB /WKN A14RQ8) . Das Unternehmen vermeldete den erfolgreichen Abschluss seiner Investition in 2 strategisch gelegene Cannabisverkaufsstellen (Dispensaries) im Bundesstaat Michigan. Zurzeit zielt das Unternehmen darauf, in den kommenden Wochen fünf weitere Akquisitionen von Versorgungszentren abzuschließen, was die Gesamtzahl der Versorgungszentren in Michigan auf sieben erhöhen wird. Nabis bewertet zurzeit 10 bis 15 weitere kommunal genehmigte Standorte in Michigan, was die Gesamtpräsenz des Unternehmens im Cannabissektor der USA beachtlich erhöhen wird.



Aggressive Expansion durch 35 Mio. Dollar von Großinvestoren (zu deutlich höheren Kursen)

"Der Abschluss unserer Investitionen in die Versorgungszentren von Muskegon und Bangor City in Michigan ist nur der Beginn einer aggressiven landesweiten Expansion für Nabis," sagte Shay Shnet, CEO und Director von Nabis. "Nach Abschluss unserer jüngsten Privatplatzierung von Schuldverschreibungen in Höhe von 35 Mio. Dollar planen wir eine aggressive Expansion unserer Präsenz in vielen anderen begrenzt lizenzierten US-Bundesstaaten."

Der Einstiegskurs der Großinvestoren liegt bei 1,00 CAD, beim aktuellen Kursniveau 0,75 CAD, haben Sie also die Möglichkeit deutlich günstiger einzusteigen, als die großen der Branche. In der Regel steigen Großinvestoren nicht für wenige Prozent Rendite ein, wir erwarten daher in den kommenden Wochen mindestens einen Anstieg um 100 Prozent.

Unterbewertung eklatant

Derzeit werden Cannabis Unternehmen im Durchschnitt mit dem 7,6-fachen ihres jährlichen Umsatzes bewertet. Innovative Properties (WKN A14RQ8) ist aktuelle aber nur mit Faktor 1,5 im Verhältnis zum Umsatz des Jahres 2019 an der Börse bewertet (Marktkapitalisierung 67 Mio. CAD). Verglichen mit dem Umsatz des Jahres 2020 sogar nur mit Faktor 1,5 und es werden nach Aussage des Managements noch weitere Akquisen erfolgen! Eine 5-6-fache Kurssteigerung (3 EUR) ist daher absolut im Bereich des Möglichen. Unser erstes Kursziel von 1,00 EUR bzw. 1,50 EUR ist daher ein konservativ gewählter Ansatz! Verpassen Sie es nicht, von Beginn an bei dieser tollen Story dabei zu sein.

Nicht nur die Umsatz- und Gewinnprognosen beeindrucken. Das erfahrene Top-Management rund um CEO Shay Shnet, hat einen eindrucksvollen Track Record vorzuweisen. Er war Mitbegründer bei MPX Bioceuticals. MPX wird in Kürze von iAnthus Capital (WKN A2DPCW) übernommen - für sage und schreibe 835 Mio. Dollar!

Wir sind der festen Überzeugung, dass Innovative Properties (WKN A14RQ8) nicht weniger erfolgreich sein wird. Unserer Ansicht nach, stellt die aktuelle Bewertung von 60 Mio. einen perfekten Zeitpunkt dar, um sich günstig zu positionieren! Die Insider und das Management halten über 29 % aller ausstehender Aktien, dies ist ein großer Vertrauensbeweis und ein Garant für langfristigen Shareholder-Value!

Hier entsteht unserer Meinung nach ein absoluter Top-Player, durch die Akquise werden die anvisierten Pro-forma-Einnahmen bereits im Jahr 2019 53 Mio. CAD betragen, erwartet wird nunmehr ein EBITDA Gewinn von 17 Mio. CAD und dies dürfte nicht die letzte Akquise gewesen sein, dass Unternehmen will weiterhin aggressiv expandieren. Wir erwarten in Kürze das Durchbrechen der 1 EUR Marke, bei einer weiteren bedeutenden Akquise behalten wir uns vor unser Kursziel zu erhöhen.

Zusammenfassung von Nabis Investitionsportfolio bis dato

- Anvisierte Pro-forma-Einnahmen im Jahr 2019 von 53 Mio. CAD aus den Assets in Arizona und Michigan (ausgenommen weitere Investitionen)1,4,5

- Anvisierter bereinigter Pro-forma-EBITDA im Jahr 2019 von 17 Mio. CAD aus den Assets in Arizona und Michigan (ausgenommen weitere Investitionen)1,4,5

- Investitionsportfolio wird 8 Apotheken, 1 Anbau- und Verarbeitungszentrum und 1 Gewächshaus1 umfassen.

- Der durchschnittliche Hebesatz liegt laut Analystenschätzungen im US-Cannabissektor beim 7,6-fachen der Einnahmen in 20191,2,4

- Nabis' Managementteam - nachweislicher Erfolg in dem Sektor, zwei Mitgründer von MPX Bioceutical (CSE: MPX) - mit 835 Mio. CAD3 die größte Übernahme im US-Cannabissektor bis dato.

- Nabis bewertet zurzeit weitere Investitionsmöglichkeiten in ihrer Pipeline (Anbauanlagen, vertikal integrierte pharmabasierte Cannabistechnologien), die die potenziellen Einnahmen des Jahres 2019 beachtlich erhöhen und ebenfalls die EBITDA-Margen durch vertikale Integration steigern könnten.

Weitere Sensationsakquise von 10 Cannabisanbaulizenzen - mehr als 53 Mio. Einnahmen in 2019 erwartet!

Das Unternehmen konnte vor kurzem eine weitere bedeutende 100 % Akquise vermelden, hierbei handelt es sich um eine in der Stadt Bangor, Michigan, strategisch günstig gelegene Immobilie, die über kommunale Genehmigungen für zehn Anbaulizenzen und eine Verarbeitungslizenz für einen Gesamtwert von USD 775.000 verfügt. Durch diese strategische Investition besitzt Nabis insgesamt acht genehmigte Einrichtungen in Michigan.

Es wird erwartet, dass der Anbau in dieser Liegenschaft 3. Quartal 2019 mit einem erwarteten Ertrag des ersten Erntezyklus beginnen wird, um etwa 3.750 Pfund pro Ernte und etwa über 22.000 Pfund pro Jahr zu produzieren

Die kürzliche Arizona Akquise

Durch den Kauf der Organica Patient Group Inc. ("OPG") bekommt man Zugang zu einem Apothekennetzwerk in Arizona und einer Cannabisproduktionsanlage mit einem 56.600 Quadratfuß großen Gewächshaus. Hier entsteht unserer Meinung nach ein absoluter Top-Player, durch die Akquise werden die anvisierten Pro-forma-Einnahmen bereits im Jahr 2019 53 Mio. CAD betragen, erwartet wird nunmehr ein EBITDA Gewinn von 17 Mio. CAD und dies dürfte nicht die letzte Akquise gewesen sein, dass Unternehmen will weiterhin aggressiv expandieren. Wir erwarten in Kürze das Durchbrechen der 1 EUR Marke, bei einer weiteren bedeutenden Akquise behalten wir uns vor unser Kursziel zu erhöhen.

Schon im Jahr 2018 erzielte OPG Bruttoeinnahmen von 7 Mio. USD bei einer Bruttomarge von ungefähr 55 % und einen Nettoertrag von ungefähr 2,5 Mio. USD (oder 35 % EBITDA-Marge). In der Annahme des Abschlusses dieser Transaktion erwartet Nabis, dass OPG im Jahr 2019 über 22 Mio. USD an Jahreseinnahmen generieren wird bei einer Bruttomarge von ungefähr 55 % und bereinigten EBITDA5-Margen von 35 %. Man geht davon aus, dass bestimmte Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten durchgeführt werden und in Arizona der Preis für Cannabis und zugehörige Produkte weiterhin konstant bleibt bei starker Konsumentenzahl, Bindung der Schlüsselmitarbeiter und Management und es zu keiner Veränderung der staatlichen und/oder kommunalen Verordnungen für Einzelhandelsgeschäfte und es im Allgemeinen zu keinen Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Verkaufs von Cannabis kommt.

Diese Flaggschiff-Investition ist Nabis' erster Auftritt in einem der führenden Märkte für medizinischen Cannabis in den USA," sagte Shay Shnet, CEO und Director von Nabis. "Wir sind sehr begeistert davon, mit OPG zu arbeiten und werden in den kommenden Monaten in Arizona sowie in anderen wichtigen begrenzt lizenzierten US-Bundesstaaten zusätzliche Investitionsgelegenheiten für ein weiteres Wachstum identifizieren. Nabis baut sehr rasch wichtige Investitionen in zwei lizenzierten US-Bundesstaaten auf und wir arbeiten sehr schnell, weitere drei bis fünf US-Bundesstaaten dem Portfolio hinzuzufügen."

Unsere kürzliche Erstempfehlung

Nach Auxly Cannabis die nächste 200 % Chance - Unternehmen wird bereits in diesem Jahr einen Millionengewinn erwirtschaften!

Wir berichteten unseren Lesern vor etwas mehr als einem Jahr erstmals von dem Unternehmen Cannabis Wheaton, welche sich vor kurzem in Auxly Cannabis (WKN A2JNSX) umbenannt hat. Das Unternehmen hat mit seinem Streaming Modell die Cannabis Branche revolutioniert und vielen Cannabis Unternehmen aus Kanada die Finanzierung ihrer Produktionsanlagen ermöglicht. Nach dem Riesenerfolg mit Auxly Cannabis, haben wir ein Unternehmen für Sie ausfindig gemacht, dass drauf und dran ist die Marktführerschaft für den Vertrieb von Cannabis in den USA zu erobern.

Durch den Erwerb von Dispensaries (Cannabis Verkaufsstellen), erwartet das Unternehmen Innovative Properties (Nabis Holdings - CSE-NAB /WKN A14RQ8) bereits im Jahr 2019 einen Umsatz von 23 Mio. Dollar und einen Gewinn von 7 Mio. Im Jahr 2020 wird bereits ein Umsatz von bis zu 97 Mio. Dollar erwartet und ein Gewinn von 29 Mio. Dollar. Dies sind äußerst konservative Schätzungen und basieren lediglich auf die bereits erworbenen Dispensaries, in den kommenden Wochen sollen weitere bedeutende Akquisen erfolgen.

Nicht nur die Umsatz- und Gewinnprognosen beeindrucken. Das erfahrene Top-Management rund um CEO Shay Shnet, hat einen eindrucksvollen Track Record vorzuweisen. Er war Mitbegründer bei MPX Bioceuticals. MPX wird in Kürze von iAnthus Capital (WKN A2DPCW) übernommen - für sage und schreibe 835 Mio. Dollar!

Wir sind der festen Überzeugung, dass Innovative Properties (WKN A14RQ8) nicht weniger erfolgreich sein wird. Unserer Ansicht nach, stellt die aktuelle Bewertung von 60 Mio. einen perfekten Zeitpunkt dar, um sich günstig zu positionieren! Die Insider und das Management halten über 29 % aller ausstehender Aktien, dies ist ein großer Vertrauensbeweis und ein Garant für langfristigen Shareholder-Value!

Wer unserer damaligen Empfehlung gefolgt ist, konnte seit unserer Erstempfehlung der Auxly Cannabis (LINK) bereits bis zu 318 % Plus erwirtschaften. Diese Chance bietet sich Ihnen auch jetzt bei einer Investition in Innovative Properties (WKN A14RQ8) . Wir erwarten in den kommenden Wochen einiges an Newsflow und eine weitaus höhere Neubewertung des Unternehmens. Das Durchbrechen der 1 EUR Marke wir unserer Ansicht nach in Kürze erfolgen.

Derzeit werden Cannabis Unternehmen im Durchschnitt mit dem 7,6-fachen ihres jährlichen Umsatzes bewertet. Innovative Properties (WKN A14RQ8) ist aktuelle aber nur mit Faktor 1,5 im Verhältnis zum Umsatz des Jahres 2019 an der Börse bewertet (Marktkapitalisierung 67 Mio. CAD). Verglichen mit dem Umsatz des Jahres 2020 sogar nur mit Faktor 1,5 und es werden nach Aussage des Managements noch weitere Akquisen erfolgen! Eine 5-6-fache Kurssteigerung (3 EUR) ist daher absolut im Bereich des Möglichen. Unser erstes Kursziel von 1,00 EUR bzw. 1,50 EUR ist daher ein konservativ gewählter Ansatz! Verpassen Sie es nicht, von Beginn an bei dieser tollen Story dabei zu sein.

Top-Management mit sensationellem Track-Rekord

Warum der Vertrieb von Cannabis in den USA durch den Erwerb von Dispensaries (Cannabis Verkaufsstellen) unserer Meinung nach unter anderem Erfolg haben könnte, haben wir bereits angedeutet. Der Grund warum wir an einen nachhaltigen Erfolg glauben ist das Management. Denn da ist zunächst CEO Shay Shnet, ein Geschäftsmann mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, der zuletzt Mitbegründer und VP Operations bei MPX Bioceuticals war. Und MPX wird in Kürze von iAnthus Capital (WKN A2DPCW) übernommen - für sage und schreibe 835 Mio. Dollar! In den vergangenen fünf Jahren bei MPX konzentrierte sich Herr Shnet auf den Cannabismarkt Nordamerikas und war dabei behilflich, MPXs Portfolio internationaler Cannabis-Assets aufzubauen. Er war direkt in die Entwicklung, Vermarktung, Einfuhr, Verpackung für den Endverbrauch und den Vertrieb unterschiedlichster Produktreihen eingebunden.

Und auch President und Director Mark Krytiuk, ebenfalls Mitbegründer von MPX, ist bereits sehr erfolgreich im Cannabis-Sektor tätig gewesen. Er war als Vice President für Anbau und Aufzucht bei MPX für die Produktion medizinischen Marihuanas und die Herstellung von Produkten nach pharmazeutischen Standards in ganz Nordamerika verantwortlich. Herr Krytiuk verfügt zudem über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Beratung und Zusammenarbeit mit Kunden bei der Entwicklung ihrer Anbau- und Verarbeitungsanlagen, der Arbeitsprozesse und Ausrüstung sowie in der Zusammenarbeit mit den Regulierungs- und Lizenzierungsbehörden im Bereich der Compliance.

Umsatzexplosion 2019 und 2020

Das geniale an der Strategie von Innovative Properties (WKN A14RQ8) ist, dass die erworbenen Cannabis Verkaufsstellen bereits in Betrieb sind und 2018 (nicht testierte) Umsätze von 9 Mio. USD generierten. Und Innovative Properties (WKN A14RQ8) ist überzeugt, dass diese Zentren schon dieses Jahr Umsätze von 10 Mio. USD und 2020 dann sogar 18 Mio. USD generieren könnten - bei einer Umsatzrendite von 30%! - sobald die Genehmigung durch den Bundesstaat Michigan vorliegt!

Das allein wäre schon ein gewaltiger Sprung für Innovative, doch ist das nicht der erste Coup, den das Unternehmen in letzter Zeit landen konnte. Erst vor wenigen Tagen nämlich hatte man die Investition in fünf weitere solcher Versorgungszentren gemeldet und zwar in ebenfalls strategisch günstiger Lage in der Nähe von Bereichen mit dichter Besiedlung in den Städten Detroit, Bangor City, Battle Creek, Constantine und Muskegon.

Und Innovative Properties (WKN A14RQ8) glaubt, dass diese Versorgungszentren allein über das Potenzial verfügen 2019 Umsätze von über 11 Mio. USD und 2020 sogar schon Umsätze von 43 Mio. USD zu erzielen! Voraussetzung dafür ist die, Erteilung der staatlichen Lizenz und stabile Marktpreise für Cannabis in Michigan.

Noch günstige Bewertung - hohe Insiderbeteiligung mit 29 %

Aktuell hat Innovative Properties (WKN A14RQ8) rund 95 Mio. Aktien ausstehend und kommt beim aktuellen Kurs auf eine Marktkapitalisierung von erst 67 Mio. CAD. Das halten wir für sehr attraktiv, alleine aufgrund der Umsatz- und Gewinnaussichten. Mit Abschluss weiterer Deals wird sich der Kurs deshalb unserer Ansicht nach deutlich steigern können. Liquide Mittel für weitere Akquisen sind jedenfalls vorhanden. Das Unternehmen hat derzeit eigenen Angaben zufolge rund 4 Mio. Dollar in der Kasse. Und das Management glaubt offensichtlich selbst an den Erfolg ihres Unternehmens, liegt die Beteiligung von Management und Insidern doch bei hohen 29%!

Cannabis Markt - Einer der lukrativsten Investmenttrends der kommenden Jahre

Der Cannabis-Boom steht noch ganz am Anfang. Aktienexperten erwarten einen der größten Investmenttrends dieses Jahrhunderts. Der Nordamerikanische Aktienindex für Cannabis-Aktien ist im vergangenen Jahr um rund 200 % in die Höhe geschossen.

Die Legalisierung von Cannabis zu medizinischen Zwecken - aber auch als Genussmittel - schreitet unaufhaltsam voran - selbst in den USA. Zuletzt wurde Michigan Anfang November zum zehnten US-Bundesstaat, der Marihuana als Genussmittel legalisierte, während in Utah und Missouri die Wähler mehrheitlich für die Legalisierung von medizinischem Cannabis stimmten.

Der Marihuana-Hype entwickelt sich zum boomenden Milliardenmarkt. Experten erwarten eine jährliche Wachstumsrate von 27 % für das Milliardengeschäft mit medizinischem Cannabis und Marihuana zum Freizeitkonsum. Der rasant wachsende Cannabis-Markt soll von 4,7 Milliarden USD im Jahr 2015 auf 15,2 Milliarden USD im Jahr 2020 nahezu explodieren.



Unternehmen und Staat verdienen sich ein goldenes Näschen mit der Boom-Branche. Kein anderer Markt Nordamerikas wächst im Moment schneller als der Cannabis-Sektor. Das liegt daran, dass Cannabis sowohl als Medikament als auch als Genussmittel in immer mehr US-Bundesstaaten legalisiert wird und sich größter Beliebtheit erfreut. Erst im letzten November erfolgte die Legalisierung im mit Abstand bevölkerungsreichsten Bundesstaat Kalifornien.

Das heißt, Cannabis ist für jeden sowohl für medizinische Zwecke als auch Freizeitzwecke legal. Als der größte US-Bundesstaat hinsichtlich der Wirtschaft erwartet man laut Marijuana Business Daily, dass der Cannabis Markt für Freizeitprodukte in Kalifornien allein Einzelhandelsverkäufe von $ 4,5 bis 5 Milliarden pro Jahr generieren wird. Die Auswirkungen sind riesig, Kalifornien erwartet aus dem Verkauf von Cannabis Steuereinnahmen von über $ 1 Milliarde pro Jahr. Regierungen haben nichts lieber als zusätzliche Steuereinnahmen. Obwohl zurzeit nur acht US-Bundesstaaten und Washington D.C. Cannabis vollständig legalisiert haben, werden viele weitere folgen. Da Regierungen so verzweifelt auf der Suche nach mehr Steuereinnahmen sind, befindet sich sie die Legalisierung von Cannabis ganz oben auf der staatlichen Agenda. Die Legalisierung der restlichen Staaten wird unserer Meinung nach wie ein Dominoeffekt rasch erfolgen.

Fazit:

Setzen Sie nicht auf die Schwergewichte der boomenden Cannabis-Branche, die den steilen Anstieg schon hinter sich haben. Setzen Sie auf die Cannabis-Aktienstars von Morgen, deren Zug gerade erst anfährt und in Kürze zur vollen Beschleunigung ansetzt.

Nochmals erwähnt, wer unserer damaligen Empfehlung gefolgt ist, konnte seit unserer Erstempfehlung (LINK) bereits bis zu 318 % Plus mit Auxly Cannabis erwirtschaften. Verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig bei Innovative Properties (WKN A14RQ8) zu positionieren. Wir erwarten in den kommenden Wochen einiges an Newsflow und eine weitaus höhere Neubewertung des Unternehmens.

Durch die die Bekanntgabe von weiteren Akquisen, wird Innovative Properties (WKN A14RQ8) endgültig in die Reihe der Global Player aufsteigen und Umsatz sowie Gewinn nochmals deutlich steigern können! Des Weiteren erwarten wir, dass das Unternehmen schon sehr bald von namhaften Banken, Fonds und privaten Investmentgesellschaften große finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, um das Geschäft weiter aggressiv voranzutreiben!

Unsere Empfehlung für Sie lautet daher:

Innovative Properties (WKN A14RQ8) - ein klarer KAUF!

