Der langwierige und kostenintensive Umbau schreitet bei ThyssenKrupp nach wie vor nur langsam voran. Vor allem die Stahlfusion mit Tata Steel, die bereits als beschlossen galt, bestimmt derzeit die Schlagzeilen. Doch auch in der Marinesparte häufen sich die Nachrichten. Für Anleger bleibt es spannend, die Aktie verliert am Donnerstag aber wieder an Boden.

