flatex Morning-news DAX update: Der japanische Nikkei225 ging mit einem knappen ...

Der japanische Nikkei225 ging mit einem knappen Plus von 0,05 Prozent bei 21.724,95 Punkten an der TSE aus dem Handel. Bis auf den Hang Seng Index aus Hongkong konnten die restlichen chinesischen Aktienindizes in Shanghai und Shenzen zulegen. Die US-Futures tendierten seit der asiatischen Handelszeit minimal im roten Bereich und gaben sich oft auch richtungslos. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 11.924,61 Punkten mit der ersten Abwärtskurslücke des neuen Quartlas.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex setzte seine Rally auch am Mittwoch unentwegt fort und schloss via Xetra mit einem Plus von 1,70 Prozent bei 11.954,40 Punkten. Der Blick wäre einmal mehr in den Langfristchart zu werfen. Ausgehend vom Rekordhoch des 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten bis zum übergeordneten Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten, wären die Ziele auf der Ober- und Unterseite möglicherweise genauer abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei 12.330/12.814 und 13.219 Punkten. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 11.547/11.062 und 10.764 Punkten in Betracht zu ziehen. Obendrein wären noch zwei Kurslücken zur Unterseite zu schließen. Diese wären jeweils bei 11.777,65 und 11.549,42 Punkten geschlossen.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/