FRIEDRICHSHAFEN (Dow Jones)--ZF Friedrichshafen hat von BMW einen Großauftrag für Getriebe erhalten. Der Münchener Premiumhersteller habe 8-Gang-Automatikgetriebe geordert, teilte der Stiftungskonzern anlässlich der Jahrespressekonferenz mit. Der Auftrag umfasse auch Hybridgetriebevarianten, so ZF Friedrichshafen. "Der Vertrag stellt den größten Auftrag für die Lieferung von Automatikgetrieben in der Geschichte von ZF dar und bestätigt die Bedeutung der Hybriktechnik", so das Unternehmen. Der Auftragswert liegt laut ZF im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich.

April 04, 2019 04:04 ET (08:04 GMT)

