Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Aktie Commerzbank: http://bit.ly/2UfD3hi Aktie Unicredit: http://bit.ly/2ONxmkw Aktie Rocket Internet: http://bit.ly/2I8dQho Aktie Tesla: http://bit.ly/2HX3MbP Nach der Rallye am Mittwoch lassen es Anleger heute ruhiger angehen. Ein Dämpfer kommt aus Deutschland: Die Industrieaufträge sind deutlich zurückgegangen. Auch mit Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag nehmen die Investoren womöglich bereits den Fuß vom Gas. Die italienische Unicredit hat Interesse an der Commerzbank. Rocket Internet macht wieder Gewinn. Tesla hat Probleme mit der Serienfertigung und baut weniger Autos . Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß