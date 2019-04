Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Die vom US-Elektroautobauer vorgelegten Zahlen zu den Auslieferungen im ersten Quartal hätten seine Schätzungen und die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit habe Tesla durch die Bank enttäuscht. Nun könnte der Umsatz des Unternehmens etwa 1 Milliarde US-Dollar niedriger ausfallen als von Experten bislang erwartet./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 22:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2019 / 22:38 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-04-04/10:57

ISIN: US88160R1014