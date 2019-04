Unterföhring (ots) -



All About Fashion. All About Style. In der neuen Umstylingshow "All About You - Das Fashion Duell" treten ab 20. April, immer samstags um 16:00 Uhr auf ProSieben, Fashion-Ikonen wie Kaviar Gauche, Franziska Knuppe, Papis Loveday, Angelina Kirsch oder Riccardo Simonetti im Umstyling-Battle gegeneinander an. In insgesamt zehn Folgen fragt ProSieben am Samstagnachmittag: Welche Fashion-Ikone verpasst ihrem Kandidaten das coolste Makeover?



Zu Beginn jeder Folge wählen zwei prominente Mentoren ihren Kandidaten bei einem ersten Walk aus zehn Teilnehmern aus. Anschließend geht's für beide Teams durch verschiedene Styling-Etappen: Im Fashion-Loft muss zuerst mit Zeitlimit ein völlig neuer, passender Look gefunden werden, bevor die Kandidaten dann ein Makeover für Haare und Make-Up bekommen. Der Mentor unterstützt und berät seinen Kandidaten auf allen Etappen. Nach einem finalen Duell-Walk heißt es dann: Welcher Look gefällt dem Studiopublikum besser? Der Gewinner bekommt einen Shopping-Gutschein im Wert von 2.500 Euro. Los geht's in Folge eins mit Deutschlands bekanntestem Curvy-Model Angelina Kirsch und Moderatorin Johanna Klum. Welcher Promi kann seinem Kandidaten das gelungenere Umstyling verpassen und das Publikum damit überzeugen?



"All About You - Das Fashion Duell" - ab 20. April 2019, immer samstags um 16:00 Uhr auf ProSieben



