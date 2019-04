Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Wie gestern berichtet, stieg die Inflation im März in der Türkei mit 19,7% ebenso schnell wie im Vormonat, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Preistreiber seien vor allem die Kosten für Nahrungsmittel gewesen. Insgesamt dürfte sich der Preisdruck im Jahresverlauf nur begrenzt abschwächen. Per Ende 2019 würden die Analysten mit einer Teuerung von 18,3% und Rücknahmen des Leitzinses durch die Zentralbank von gegenwärtig 24,0% auf 20,0% rechnen. (04.04.2019/alc/a/a) ...

