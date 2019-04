++ Positive Signale beim Handelsstreit, weitere Hürden könnten bevorstehen ++ May und Corbyn setzen heute Gespräche fort ++ Auftragseingang aus Deutschland enttäuscht ++ Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt ++ Der S&P 500 bildete am Mittwoch ein neues Jahreshoch aus, gab allerdings im Intraday-Handel gegen Abend einen Teil seiner Gewinne wieder ab. Der marktbreite US-Aktienindex notiert auf dem höchsten Stand seit Oktober und der Abstand zum Allzeithoch ist mit etwas über 2% überschaubar. Bisher wurde an der Wall Street bereits sehr viel Optimismus hinsichtlich der Unterzeichnung eines Deals und damit der Beendigung des Handelsstreits zwischen den USA und China eingepreist. Beim aktuellen Stand wäre Peking bis 2025 verpflichtet den Zusicherungen der Rohstoffkäufe (u.a. Sojabohnen, Energien etc.) nachzukommen ...

