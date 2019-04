New YorkFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) bildete am Mittwoch ein neues Jahreshoch aus, gab allerdings im Intraday-Handel gegen Abend einen Teil seiner Gewinne wieder ab, so die Experten von XTB. Der marktbreite US-Aktienindex notiere auf dem höchsten Stand seit Oktober und der Abstand zum Allzeithoch sei mit etwas über 2% überschaubar. ...

