Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ: Aktie schwächelt trotz gut gefüllter Orderbücher - Aktienanalyse Auf der Hauptversammlung von ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wien: ANDR, Nasdaq OTC-Symbol: ADRZF) Ende März wurde eine unveränderte Dividende von 1,55 Euro je Aktie für 2018 beschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...