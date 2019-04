Wien (ots/PRNewswire) - Das in Wien ansässige Fintech-Unternehmen

Bitpanda hat von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde

(FMA) eine Konzession als Zahlungsinstitut gemäß europäischen

Bestimmungen (PSD2) erhalten. Die Bitpanda Gruppe ist eines der

wenigen europäischen Kryptowährungs-Fintechs mit einer Konzession,

welche innovative Bezahlmöglichkeiten ermöglichen wird.



Bitpanda, das Wiener Fintech mit rund 1 Million Nutzern und mehr

als 100 Mitarbeitern, erweitert sein Geschäftsmodell. Die

österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat der Bitpanda

Payments GmbH, nach weniger als fünf Monaten eine Konzession als

Zahlungsinstitut gemäß europäischen Bestimmungen (PSD2) erteilt. Es

ist ein wichtiger Meilenstein für die Bitpanda-Gruppe, die in den

kommenden Monaten eine Reihe von spannenden Features und Produkten

ankündigen wird.



"Unser Ziel ist es die Lücke zwischen der modernen und

traditionellen Finanzwelt zu schließen. Die Konzession als

Zahlungsinstitut erlaubt uns bestehende Hürden zu überwinden," sagt

Philipp Bohrn, einer der beiden Geschäftsführer der Bitpanda Payments

GmbH. Zuvor war Bohrn 9 Jahre lang Geschäftsführer des Fachverband

Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer Österreich. Lukas

Enzersdorfer-Konrad, früherer Leiter der Abteilung Digitalisierung

und Innovation bei österreichs führender Bankengruppe Raiffeisen und

jetzt zweiter Geschäftsführer, stimmt zu: "Wir wollen eine Brücke für

digitale Assets bilden und es unseren Nutzern ermöglichen, mit diesen

überall zu bezahlen. Mit der Lizenz sind wir ein Pionier in Europa,

um bequeme und innovative Produkte und Funktionen auf der

Bitpanda-Plattform anbieten zu können."



"Wir sind sehr froh darüber, dass Bitpanda eines der wenigen

europäischen Kryptowährungs-Fintechs ist, dass eine derartige Lizenz

erhalten hat. Das ist ein großer Schritt in Richtung unserer Vision

eine offene, innovative Investment-Plattform zu bauen," sagt Bitpanda

CEO Eric Demuth. Bitpandas Vision ist es, einfachen und bequemen

Zugang zu einer breiten Palette an digitalen Assets anzubieten. Zu

diesem Zweck erweitert die Handelsplattform derzeit ihr Angebot über

Kryptowährungen hinaus.



Über Bitpanda



Bitpanda ist ein Fintech aus Wien, Österreich und wurde 2014

gegründet. Das Unternehmen ist seither zu Europas führender

Handelsplattform für den Kauf und Verkauf von digitalen Assets wie

Bitcoin geworden. Bitpanda hat rund 1 Million Nutzer und mehr als 100

Teammitglieder. Das Unternehmen glaubt fest an die Innovationskraft

von Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie. Ihre Mission ist

es, die treibende Kraft in der Fintech-Revolution zu sein, indem sie

sowohl neuen als auch erfahrenen Nutzern einen benutzerfreundlichen,

sicheren und vertrauenswürdigen Zugang zu jedem digitalen Asset

bietet.



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/829258/Bitpanda_Logo.jpg



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/845492/Bitpanda.jpg



