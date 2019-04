Der Markt hält sich aktuell insgesamt gut, aber einige Aktien werfen im Jahr 2019 ernsthaft vermögensverändernde Renditen ab. Ich habe mir drei Aktien angesehen, die sich in diesem jungen Jahr vor zwei Wochen mehr als verdoppelt haben, aber ein paar andere Namen sind neu im Club der dreistelligen Renditen. Snap (WKN:A2DLMS), Guardant Health (WKN:A2N5RY) und Yeti Holdings (WKN:A2N7XR) haben sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Lass uns herausfinden, was diese drei Aktien 2019 so heiß gemacht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...