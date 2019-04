Hamburg (ots) - Am 7. April wird Altkanzler Gerhard Schröder 75 Jahre alt. In der aktuellen GALA (Heft 15/2019, ab heute im Handel) kommentiert seine Frau Soyeon Schröder-Kim, 48, Stationen seines Lebens.



Dabei verrät sie auch, dass der einst als "Cohiba-Kanzler" verspottete SPD-Mann heute nicht mehr rauche. "Als wir uns gerade kennenlernten, hat er aufgehört, Zigarren zu rauchen. Er sagt, er wisse nicht, wann genau und warum er aufgehört habe. Ich habe ihm gesagt: ,Du hast wohl geahnt, dass deine zukünftige Frau es nicht leiden wird.' Er raucht jetzt nicht mehr."



Ein anderes Projekt ist allerdings noch nicht abgeschlossen - zu einem Bild von Schröder im Niedersachsen-Wahlkampf 1986 sagte sie: "Ich hätte ihn auch heute gern noch so schlank. Aber ich arbeite daran."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: Stellv. Leitung Markenkommunikation Maike Pelikan Gruner + Jahr GmbH Tel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57 E-Mail: pelikan.maike@guj.de