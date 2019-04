Wirecard-Vorstandschef Markus Braun hat sich in einem Interview mit dem TV-Sender ntv zu den Vorwürfen der Financial Times (FT) wegen angeblicher Bilanzmanipulation bei der Konzernniederlassung in Singapur geäußert. Dabei erklärte er unter anderem, warum bislang nur eine eigene Zusammenfassung der Ergebnisse der externen Compliance-Untersuchung durch die Kanzlei Rajah & Tann veröffentlicht wurde.

