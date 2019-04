Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In der nächsten Ausgabe der BARBARA (ab heute im Handel) dreht sich alles um Haare. Diesmal stattet Star-Geiger David Garrett Barbara Schöneberger einen Herrenbesuch ab. Wenn es um Frauen geht, seien Haare sekundär, sagt er: "Wichtig sind mir Charakter und Humor. Ein tolles Lachen und schöne Zähne finde ich sehr attraktiv und sympathisch. Lange Haare sind da eher ein hübscher Rahmen." Er selbst geriet in eine "haarige" Situation, als er für den Kinofilm "Paganini" vor der Kamera stand. Für die Rolle mussten seine Haare schwarz gefärbt werden. Die Rückkehr zu Blond verlief nicht ohne Komplikationen: "Leider hat dabei wohl etwas mit den Chemikalien nicht gestimmt, mir sind die Haare zum Teil büschelweise ausgefallen", erzählt Garrett.



OTS: Gruner+Jahr, BARBARA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118476 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118476.rss2



Pressekontakt: Maike Pelikan Stellv. Leitung Markenkommunikation Gruner + Jahr GmbH Tel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57 E-Mail: pelikan.maike@guj.de www.barbara.de