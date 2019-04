Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) setzt ihren Kursrückgang fort und notiert am Donnerstag vorbörslich um -7,17% leichter. Der Branchenprimus hadert mit den Q1-Zahlen: Tesla lieferte im Anfangsquartal nur 63.000 Fahrzeuge aus nach 91.000 im Weihnachtsquartal. Das teilte der E-Autohersteller gestern nachbörslich mit.

Vor Wochen versuchte Elon Musk sogar Freiwillige zu akquirieren, um Tesla-Autos in Häfen zu fahren - jetzt weiß man, warum. Produziert wurden im Q1 77.100 Fahrzeuge, davon der Großteil Model 3. Trotz dem Auslaufen von Steuergutschriften und vorgezogenen Käufen in Q4 haben sich die Bestellungen für das Model 3 "signifikant" schneller entwickelt als das, was Tesla in Lage war zu liefern. Im laufenden Jahr möchte Tesla nach wie vor 360.000 bis 400.000 Fahrzeuge ausliefern.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...