Wien (www.anleihencheck.de) - Mit einem Emissionsvolumen von rund EUR 13,8 Mrd. war der gestrige Tag einer der stärksten des Primärmarktes in diesem Jahr, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Bemerkenswert hierbei sei, dass es "nur" vier Emittenten gewesen seien, die Anleihen von mindestens EUR 1 Mrd. auf den Markt gebracht hätten. U.a. habe auf der Non-Financials-Seite Orange eine EUR 1 Mrd. schwere Hybridanleihe (erstmaliger Call nach 6J) mit einer Rendite von 2,50% emittiert. Aus dem HY-Spektrum hätten SGL CARBON (EUR 250 Mio., 4,625%, 5,5NC2) sowie Loxam (A: EUR 300 Mio., 2,875%, 7NC3; B: EUR 200 Mio., 4,50%, 8NC3) und Adler Real Estate (EUR 400 Mio., 1,50%, 3J) Anleihen emittiert. Aus AT-Sicht sei voestalpine mit einer EUR 500 Mio. Anleihe (MS+155 BP, 7J) aktiv gewesen. Seitens Financials hätten Aareal Bank (EUR 400 Mio., MS+43 BP, 5J, SP), UBI Banca (EUR 500 Mio., MS+150 BP, 5J, Green SP), KBC (EUR 500 Mio., MS+60 BP, 6J), Citigroup (EUR 1,35 Mrd., MS+82 BP, 10J), Criteria Caixa (EUR 600 Mio., MS+145 BP) sowie Ageas (EUR 500 Mio. ,MS+280 BP, 30NC10, Tier 2) Anleihen emittiert. Mandatierungen zur Emission hätten NRW Bank (EUR 500 Mio., 8J) und BNG (EUR 1 Mrd., 7J) erteilt. Die S IMMO AG habe gestern die Geschäftszahlen 2018 vorgelegt. So habe das Unternehmen ein Rekordjahresergebnis von EUR 204,2 Mio. (VJ: EUR 133,5 Mio.) verzeichnet. Der FFO I sei von EUR 42,7 Mio. auf EUR 61,1 Mio. angestoegen. (04.04.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...