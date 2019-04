Platin hat nach einem Verlaufstief bei 754,03 US-Dollar gegen Ende August letzten Jahres nach einem vorausgegangenen Ausverkauf einen Trendwechsel vollzogen und zunächst einmal in den Bereich seiner Abwärtstrendlinie um 877,78 US-Dollar zugelegt. Nach einem vorläufigen Abpraller an dieser Stelle markierte der Wert anschließend ein höheres Tief bei 778,56 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres und brach nur wenig später unter erhöhter Volatilität aus seinem Abwärtstrendkanal aus. Über die Hürde von rund 880 US-Dollar kam Platin im ersten Quartal jedoch nicht hinaus. In dieser Woche jedoch präsentiert sich das Chartbild wieder sehr viel freundlicher, das Metall konnte sogar ein frisches Jahreshoch markieren. Doch die Widerstände auf der Oberseite werden nicht einfach zu überwinden sein, das aktuelle Setup bietet unter günstigen Umständen jedoch gute Handelsansätze auf der Oberseite.

Voraussetzungen für ein Folgekaufsignal ...

