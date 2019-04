Die SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986), Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, kauft Mehrheitsbeteiligung.

SMT hat 51 Prozent der Anteile an der ser elektronik GmbH mit Sitz in Möhnesee erworben. Der Kaufpreis liegt im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Mit der Beteiligung setzt SMT Scharf seine Wachstumsstrategie konsequent fort und erweitert das Portfolio um wertvolle Kompetenzen im Bereich der Elektronik und Steuerung.

Im Zuge der Regelung der Altersnachfolge bei ser elektronik sicherte sich SMT Scharf zudem die Option für einen Erwerb der weiteren Anteile an dem Unternehmen. SMT Scharf arbeitet bereits seit mehr als 20 Jahren mit dem Elektronikspezialisten zusammen, der kundenspezifische elektronische Steuerungen und Komponenten entwickelt. Die Systeme, die in die Transportlösungen von SMT Scharf für den Kohle- und Nicht-Kohle-Bergbau integriert ...

