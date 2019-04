Im SDAX halten sich am Donnerstag Gewinner und Verlierer die Waage. Mit am stärksten steht die zuletzt arg gebeutelte Leoni-Aktie im Plus. Eine Kaufstudie des Bankhaus Metzler katapultiert den Kurs über die 19-Euro-Marke. Es fehlt nicht mehr viel und die Erholung könnte sich noch beschleunigen. Ein Faktor-Zertifikat wäre dann das richtige Produkt.

